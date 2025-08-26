Assam CM Himanta Sarma extiende la orden de disparo a la vista en Dhubri durante Durga Puja







Ministro Principal de Assam (CM) Himanta Biswa Sarma ha extendido las `órdenes de disparo en la noche ‘por la noche en Dhubri, afirmando que el área sigue siendo un lugar donde es probable que ocurran disturbios comunales, informó la agencia de noticias PTI. Las órdenes se emitieron por primera vez el 13 de junio y han estado en su lugar desde entonces.

La orden del Assam CM se produce después de las perturbaciones comunales en el distrito que causó un caos masivo alrededor de la región. El CM cree que la perturbación comunitaria en el distrito podría continuar durante Durga Puja.

Sarma declaró además que «la gente de Sanatan Dharma es una minoría en Dhubri, y su protección contra los fundamentalistas es una prioridad del gobierno».

«` Las órdenes de disparo a la vista no se han retirado y continuarán «, dijo, y agregó que su régimen tiene como objetivo normalizar la situación en la región mediante el uso de todos los recursos.

«No hay disturbios en Dhubri o incidentes de violencia, pero las órdenes de disparo a la vista continuarán durante Durga Puja», agregó Sarma.

Durga Puja, que es uno de los festivales más destacados de la India, se celebrará del 28 de septiembre al 2 de octubre.

«Cualquiera que intente crear disturbios en Dhubri enfrentará graves consecuencias», el Assam CM prevenido.

Sarma había visitado Dhubri el 13 de junio y anunció que las órdenes de disparo a la vista estarían vigentes por la noche en el distrito, que limita con Bangladesh. Había declarado que un grupo comunitario está tratando de crear disturbios, que el gobierno no tolerará.

Visitó nuevamente el distrito 10 días después y dijo que más de 150 antisociales, incluidos 11 de fuera del estado que tenían casos pendientes contra ellos, han sido arrestados desde el 13 de junio.

El día después de Bakrid, se encontró el cráneo de una vaca frente al templo Hanuman en la sede del distrito, después de lo cual los miembros de las comunidades hindúes y musulmanas atrajeron la paz y la armonía.

Al día siguiente, sin embargo, la cabeza de una vaca se mantuvo nuevamente frente al templo, mientras que se informaron incidentes de lanzamiento de piedra.

Anteriormente, el 8 de junio, Sarma había dicho que varios ganado supuestamente fueron sacrificados ilegalmente en varios lugares durante el Festival Bakrid y que se arrojaron partes de la carne en múltiples ubicaciones en Assam.

Sarma afirmó que el gobierno estatal estaba completamente comprometido a garantizar la aplicación de la ley y el orden en el estado y derrotar a todas las fuerzas comunales.

(Con entradas de PTI)





