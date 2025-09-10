Asrilia lanza el álbum Mistika Cinta, presenta una colaboración especial con Pasha Ungu

Yakarta, Viva -Singer Asrilia lanzó oficialmente su último álbum, Asrilia, en Midaz Golf Senayan, Central Yakarta, recientemente. Este álbum lleva el gran tema de «Mstika Cinta» que refleja la determinación, la apertura y el estilo musical que es atemporal. Este lanzamiento es un momento importante para Asrilia en el curso de su carrera musical.

Este nuevo álbum presenta dos nuevas canciones que llaman la atención. Primero, «Gracias amor», una balada que una vez fue popularizada por Afgan. En manos de Bemby Noor como productora, Asrilia dio un nuevo toque que era más personal. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Esta última versión no solo habla de una historia de amor, sino que también toca un lado espiritual más profundo. Esta canción es un reflejo del viaje espiritual de Asrilia que está lleno de significado e íntimo.

La segunda canción, «Samaah pero no juntos», se convirtió en una gran sorpresa para los amantes de la música. Colaborando con Pasha «Ungu» Como productor, esta canción lleva energía fuerte y apasionada. Las letras describen las grietas que a menudo ocurren en una relación doméstica.

Asrilia cuenta el comienzo de esta colaboración única.

«Así que inicialmente había trabajo con Adelia Pasha. Le dije que quería hacer una canción como una luces apagadas. Sí, ¿por qué no para Rockdut así? Siento que Dangdut es la música de mi país», dijo Asrilia.

Pague el Ungod Proporcione información para que Asrilia no necesite usar Dangdut’s Curved. Su voz con el personaje de rock es lo suficientemente fuerte.

«Le pregunto a Mas Pasha, necesito no usar una curva, dijo, Mas Pasha, no necesito, no soy una espada. Me dijeron que solo el sonido de rock y llenara la voz de respaldo, él mismo. Sea una casa con una casa pero no juntos», continuó Asrilia.

Además de las dos nuevas canciones, el álbum Asrilia también contiene las canciones que ha lanzado antes. Algunos de ellos son «dónde es la culpa», «postrado», «mentir», «más nostalgia», «la dirección perdida» y «solo yo».

El tema «Mstika Cinta» no es solo un título, sino una filosofía que Asrilia está tratando de transmitir. Explicó que Mystics refleja una capa de amor que a veces es invisible, pero se siente muy fuerte.

«El término Mystika refleja una capa de amor que a veces es invisible pero muy pronunciada. No es una cuestión de romance, sino también amor entre humanos, amor en heridas y amor en mi viaje vertical con Dios. Este álbum es la forma en que comparto las dimensiones del amor que son invisibles pero muy fuertes», dijo Asrilia.

Este álbum es una prueba del compromiso de Asrilia de continuar trabajando y le da un nuevo color a la industria de la música indonesia. Espera que su trabajo pueda ser ampliamente aceptado por la comunidad.

«Espero que mi álbum le dé color al oyente, quiero ser un verdadero artista cantando todas las canciones, no solo rock, pop y dangdut. Quiero ser un artista que a la gente le gusta», concluyó Asrilia.

Con la diversidad de géneros y letras profundas, se espera que el álbum Asrilia pueda enriquecer los tesoros de la música del país y llevar su nombre cada vez más conocido como un músico versátil.