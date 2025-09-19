Asprindo y el Ministerio de Colaboración PDT PDT construyen Village Industrial Village para acelerar la mejora económica

Yakarta, Viva – Se declara que la sinergia de los actores comerciales gubernamentales y nacionales para abrir el potencial de la región es independiente. No solo apunta a los trabajos de apertura, sino que a la larga será un fortalecimiento del ecosistema industria En el área, que al final podrá ser una solución para varios problemas que actualmente enfrentan Indonesia, como la pobreza y la desigualdad económica.

Jefe de la aldea y la agencia de desarrollo de la aldea y la información desfavorecida, el Ministerio de Pueblos y Regiones desfavorecidas, Mulyadin Malik dijo que el Ministerio de las aldeas vio Asprindo Como socio estratégico del desarrollo de la aldea.

Afirmó que Asprindo tenía una red cruzada en el desarrollo de productos superiores de la aldea, y pudo acelerar el potencial empresarial y comercial para apoyar la economía de la aldea.

Esto está en línea con el 6º Presidente ASTA CITA, a saber, el desarrollo de la aldea y desde el fondo para la igualdad económica, que luego se implementa en 12 planes de acción para el Ministerio de Villas y las regiones desfavorecidas entre los 2º planes de acción para aumentar la seguridad local de la aldea (Swasembada Food) y el 9th ​​Action Plan para la inversión y la cooperación con las corporaciones nacionales y los inversores de las antiguas de las antiguas.

«El impacto, se espera que el área que se utiliza como ubicación para la cooperación ocurre aceleración del desarrollo empresarial y la mejora económica para la comunidad de la región», dijo Mulyadin.

Él enfatizó que Kemendes PDT siempre abre oportunidades de cooperación para apoyar los deberes y funciones del Ministerio de Pueblos en el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades de las aldeas. Mientras tanto, Asprindo también tiene una visión y una misión que está en línea con el Ministerio de Salud para apoyar al presidente de ASTA CITA en el desarrollo de la aldea.

«Esto es lo que se necesita, la sinergia del ministerio con varias partes interesadas, como Asprindo, para acelerar el desarrollo de la aldea. Esto se debe a los recursos del gobierno limitados para intervenir en 75,266 aldeas en Indonesia. El sector privado también generalmente se adapta más rápido con la tecnología y tiene innovación. Involucrando el sector privado también abre la tecnología y la mejora de las habilidades.

La esperanza, dijo Mulyadin, la sinergia entre el Ministerio de PDT y Asprindo podría traer la innovación del desarrollo y el empoderamiento de las comunidades de las aldeas para que se convirtiera en un modelo que podría replicarse en otras aldeas/regiones.

«Esta cooperación también ayuda en la eficiencia del presupuesto APBN, además de que también se espera que el sector privado tenga innovación para alentar el crecimiento económico en la aldea», dijo.

Explicó que las etapas de cooperación entre el Ministerio de PDT y Asprindo comenzaron con la firma del MOU, que luego fue seguido con la firma de los PK. Después de eso, planifica una acción conjunta como se describe en el documento del plan de trabajo de seguimiento durante 3 años

«Coordinaremos para apoyar el logro de la cooperación, proporcionando datos e información relacionados con las necesidades de mapeo, y el estudio del potencial superior de la aldea para apoyar la digitalización de datos de la aldea y regiones subdesarrolladas», dijo.

El presidente de Asprindo, José Rizal, explicó que con la cooperación con el Ministerio de PDT, se esperaba que aumentara los movimientos económicos en las regiones. Y el objetivo es indicar a los empresarios locales, prosperar a la comunidad local, y al final será un apoyo para la economía nacional.

«En medio de los desafíos económicos que enfrentan Indonesia, la sinergia del gobierno con pequeños empresarios debe ser alentado y mejorado. Debido a que, como sabemos, las MIPYME y los pequeños empresarios son pilares importantes de la economía de nuestro país. Y al alentar la economía regional, creará varias oportunidades en las regiones», dijo José.

Esta sinergia, continuó, no solo trabajos abiertos en la región, sino que construirá un sistema industrial desde aguas arriba hasta aguas abajo al recibir el apoyo de una buena gestión y digitalización.

«Si esta aldea industrial puede desarrollarse en muchos puntos de Indonesia, entonces la economía regional podrá crecer sin demasiado presupuesto del Centro. Y si la economía regional está creciendo, los hijos nativos deben venir a las áreas urbanas para obtener ingresos. La región está construida, la comunidad próspera, el desarrollo equitativo y las áreas urbanas ya no están cargadas por migrantes de los regiones», dijo Jose.