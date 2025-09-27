Asprindo articuló 3 instituciones terciarias, alienta a los empresarios a subir rápidamente

Yakarta, Viva – Asociación Hombre de negocios Bumiputera nusantara indonesia (Asprindo) establecer trabajar igual con tres universidades. La firma del Memorando de Entendimiento (MoU) se llevó a cabo con Uin Imam Bonjol Padang, la Universidad de Tecnología e Innovación de Asia Pacífico (APU) Kuala Lumpur Malaysia y José Rizal Memorial State University, Filipinas.

El jefe de Asprindo, José Rizal, dio la bienvenida al mismo trabajo. Evalúa la enseñanza del país y en el extranjero proporciona mucho valor para los empresarios, como el conocimiento, la tecnología y el SDM.

«Por el contrario, el mundo de los negocios proporciona empleo, experiencia y oportunidades. Esta sinergia hará que los empresarios funcionen más rápido. Este es un beneficio mutuo. Y creo que un modelo como este debemos continuar desarrollando, si desea que los empresarios de Bumiputera ascienden rápidamente a la clase», dijo José en su declaración escrita, sábado 27 de septiembre de 2025.

Ilustración del crecimiento económico

Mientras tanto, el rector del imán Uin Bonjol Padang Martin Kustati dijo que la colaboración fue una encarnación del Programa del Mundo de los Negocios Industriales (DUDI). Una de las implementaciones es abrir la cooperación en el campo de la capacitación laboral (pasantías), así como satisfacer las necesidades de los trabajadores de las compañías de Asprinto.

«Por lo tanto, establecemos la cooperación con los empresarios, las industrias, las asociaciones, como partes interesadas en el sector empresarial. Esto ayudará a nuestros estudiantes a cumplir con el tridharma de la educación superior», dijo Martin.

Mientras tanto, el jefe de innovación y el oficial empresarial, Apu Vinesh Thiruchelvam, dijo que la firma del MOU con Asprindo era una forma de colaboración para aumentar la experiencia y el dominio de los nuevos campos tecnológicos que continúan desarrollándose (tecnología emergente). Los campos de estudio a alentar son computadoras, tecnología e ingeniería.

«Con esta colaboración, se espera que surja nuevos talentos en APU, que luego puede ser ayudado por Asprindo a crear un nuevo campo de trabajo en Indonesia. Creemos que esta colaboración proporcionará resultados positivos», dijo Thiruchelvam.

Mientras que el vicepresidente de asuntos externos, vínculos y generación de recursos, José Rizal Memorial State University Philipina, Joseph Salvel R Campiseno, dijo que esta colaboración estaba relacionada con la investigación en el campo de la educación y los servicios comunitarios, que se planeó durar cuatro años.

«Después de que nuestros jefes firmen este archivo, alentaremos programas como intercambios de estudiantes y maestros, investigación, la provisión de servicios para la comunidad. Para los campos de estudio son la agricultura, la bio marina y la ciencia de los animales», dijo.