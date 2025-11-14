Aspri Hotman Paris se abstiene de la investigación de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción del presunto caso de corrupción de RSC de BI-OJK

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) dice, asistente personal (bruto) de un abogado Hotman ParísWela Arista (WA), estuvo ausente de la citación como testigo en un caso de presunta corrupción relacionado con la distribución de fondos corporativos de responsabilidad social y ambiental (corporativo responsabilidad social/RSE) Bank Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros.

«Hasta ahora, el interesado no ha aparecido y los investigadores no han recibido ninguna confirmación», dijo el viernes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Budi Prasetyo, portavoz de KPK en el edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta

Por lo tanto, Budi dijo que KPK coordinará y reprogramará la citación de Wela Arista como testigo en el caso BI-OJK CSR.

Actualmente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del programa de responsabilidad social y ambiental corporativa (RSE) o presunta corrupción en el uso de los fondos del Programa Social del Banco de Indonesia (PSBI) y de Extensión de Servicios Financieros (PJK) para 2020-2023.

El caso comenzó con un informe resultante del análisis del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) y denuncias públicas, luego la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK registraron dos lugares sospechosos de almacenar pruebas relacionadas con este caso.

Las dos ubicaciones son el edificio del Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, en el centro de Yakarta, que fue registrado el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros, que fue registrada el 19 de diciembre de 2024.

El 7 de agosto de 2025, la agencia anticorrupción nombró a los miembros de la Comisión XI de la RPD de RI para el período 2019-2024, Satori (ST) y Heri Gunawan (HG), como sospechosos en el caso. (Hormiga)