‘Aspirante’, ‘la mayor ilusión’, ‘Christy’ Win en Haugesund

Es una envoltura en este año Festival Internacional de Cine Noruego Haugesund.

El Premio al Mejor Punto de Nordic New Films, otorgado a un proyecto en el mercado de coproducción nórdica y con una invitación para participar en la red de productores del festival de Cannes, fue para el «aspirante» de Dinamarca.

Dirigida por Patricia Bbaale Bandak («Bad Bitch», «Death of a Saint») y producida por Victor Rocha da Cunha y Pernille Tornøe para Monolit Film, está ambientada en la década de 1990, cuando cuatro niñas se reúnen para formar un grupo cuando un programa nacional de televisión anuncia una competencia de video musical.

«Solo muchas piezas pueden conjurar sentimientos de sentirse perdido pero que se sienten vistas en una manera tan conmovedora a través de la presentación y el concepto», dijo el jurado Marge Liiske, Josef Kullengaard y Casey Baron, llamándolo «poético y emocionalmente cargado».

«Silverwhite» de Martti Helte, producido por Elina Litvinova para tres hermanos, anotó una mención de honor.

Muy esperado «La mayor ilusión»: el seguimiento de Benjamin Ree a «La notable vida de Ibelin « -Se le otorgó el primer premio de producción de la historia, destacando un proyecto con una apelación internacional.

En la película, un joven encuentra una salida sorprendente de su trauma: a través de la magia. «Con la dedicación, los cineastas han sentado las bases para un viaje íntimo de memoria, resistencia y perdón, uno que resuene universalmente».

Finalmente, el próximo Premio Nordic Generation, que equivale a Nok 20,000 ($ 2,000) y otorgó al equipo de producción detrás de la mejor película de graduación de las escuelas de cine nordic, fue a «My Name Is Hope» dirigida por Sherwan Haji.

Haji, también conocido como actor, interpretó en «The Other Side of Hope» de Aki Kaurismäki y «Boy from Heaven» de Tarik Saleh.

Saleh también estuvo detrás de la película final de este año, «Eagles of the Republic».

La audiencia también dijo su mente, con su premio a «Christy» sobre un adolescente problemático obligado a mudarse de su hogar de acogida, y con su hermano separado. No está encantado con la nueva situación, pero la pequeña comunidad lo abraza como suyo.

Vendido por Charades, IT World se estrenó en Berlerale, ganando el Gran Premio en la sección 14PLUS de la Generación del Festival.

Los miembros del jurado Leif Rune Dass Sundli, Amalie Rose Taule, David Andersen, Hege Haukeland Liadal, Sigmund nes y Gro Håland argumentaron: «Nos muestra cuán frágiles pueden ser nuestras vidas, no menos para nuestros hijos. Los márgenes a veces pueden ser estrechos, ya sea o no lo están haciendo bien».

«Las buenas redes son importantes», dijeron. «Esto incluye las casas de acogida que son necesarias en el trabajo de criar a los niños para ser buenos ciudadanos. La película nos muestra cómo la familia, los amigos y los vecindarios pueden estar juntos cuando las cosas se ponen difíciles».

La película de Brendan Canty «podrá tocarnos a todos, encender la esperanza en nosotros de que vale la pena estar juntos y crear una comunidad inclusiva, independientemente de su estado social».

El Premio Ray of Sunshine por una película que «excita y difunde la más alegría» fue para el de Paolo Genovese «Locamente«Aunque el jurado reconoció»Christy«También.» Los jóvenes en la película son rayos de sol en sí mismos: su energía infecciosa nos llena de esperanza, optimismo y felicidad «, dijeron.

La exitosa comedia de Genovese es «fácil de gustar», agregaron, elogiando su «enfoque de narración original y humorístico, combinado con un tema cálido e inclusivo».

«Es un refrescante impulso de vitaminas al final del verano, una versión para adultos de ‘Inside Out'».

Benjamin Ree

Grethe Nygaard para el Festival Internacional de Cine Noruego

Lista completa de premios:

Premio al Mejor Pitch

«Aspirante»

Mención de honor

«Silverwhite», Dir. Martti Helte

Premio de producción de la historia

«La mayor ilusión», Dir. Benjamin Ree

Next Nordic Generation Award

«Mi nombre es esperanza», Dir. Sherwan Haji

Premio a la audiencia

«Christy», Dir. Brendan Canty

El premio Ray of Sunshine

«Locamente», Dir. Paolo Genovese

El Premio Honorario de la Municipalidad de Playing Faun, Haugesund

Birger Vestmo