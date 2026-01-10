Aspecto muy elegante, este es el costo mensual de usar un Hyundai Palisade en Yakarta

Jacarta – Hyundai Palisade El último es uno de los SUV grandes que muchos consumidores de clase alta en Yakarta están mirando. Diseño elegante, cabina espaciosa y completas características de confort lo hacen móvil A menudo se considera un vehículo familiar o un vehículo de uso diario.

Con un precio de IDR 1.131.900.000 en la carretera de Yakarta, el Palisade se encuentra en el segmento de los SUV premium. Por lo tanto, los costos de propiedad mensuales deben calcularse desde el principio para que los usuarios tengan una idea de los gastos rutinarios.

Para el uso diario, los costes energéticos son uno de los principales rubros. Gracias a la tecnología de electrificación, el consumo de combustible de Palisade en ciudad, según la experiencia de VIVA Otomotif, puede alcanzar entre 15 y 16 kilómetros por litro.

Suponiendo una distancia de 40 kilómetros por día o unos 1.200 kilómetros por mes, las necesidades de gasolina rondan los 80 litros. Si se utiliza gasolina no subsidiada a un precio de alrededor de 13.400 IDR por litro, los costos mensuales de combustible estarán en el rango de 1 millón de IDR a 1,1 millones de IDR.

Los costos de mantenimiento son un factor importante para los propietarios de automóviles nuevos. Hyundai generalmente ofrece un programa de servicio periódico gratuito dentro de un período y kilometraje determinados.

Durante el período de servicio gratuito, los propietarios prácticamente no incurren en costes de servicios o repuestos importantes. Una vez finalizado el programa, los costos de servicio periódicos en promedio oscilan entre 400.000 y 600.000 IDR al mes.

El impuesto a los vehículos de motor es uno de los mayores componentes del costo de los SUV premium. Con un precio OTR de más de 1.100 millones de IDR, el impuesto anual sobre el Hyundai Palisade en Yakarta oscila entre 12 y 14 millones de IDR, dependiendo de las políticas regionales y del año del vehículo.

Si se promedia, el impuesto equivale a entre 1 millón de IDR y 1,17 millones de IDR al mes. Esta cifra está en línea con el alto valor de ventas de Palisade Motor Vehicles.

También hay que tener en cuenta los costes diarios de aparcamiento en Yakarta. Suponiendo una tarifa de estacionamiento de 10 mil a 20 mil IDR por día, la tarifa de estacionamiento mensual está en el rango de 300 mil a 400 mil IDR.

Otros gastos como los peajes también son habituales para los usuarios de SUV grandes. Para actividades dentro de la ciudad y viajes de rutina, las tarifas de peaje mensuales oscilan entre 200.000 y 500.000 IDR.