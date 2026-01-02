Aspecto del internado islámico Darul Mukhlisin Aceh Tamiang, limpio de montones de madera

Aceh TamiangVIVA – Cabaña internado islámico Darul Mukhlisin en Aceh Tamiang Regency, que se volvió viral porque se mantuvo fuerte y contenía miles de metros cúbicos. registro quienes fueron arrastrados Inundaciones repentinas el 26 de noviembre de 2025, se está empezando a limpiar de residuos de madera.

Registrar basura internado Estuvo atascado por un tiempo; fue difícil limpiarlo durante varias semanas porque requería equipo pesado, como si fuera una prueba de la enormidad de la inundación repentina que ocurrió.

El último avistamiento es que el internado islámico Darul Mukhlisin en Aceh Tamiang ya no tiene montones de madera. Aunque no se ha recuperado por completo, el material de madera que anteriormente cubría el patio del internado islámico ahora está limpio.

El internado islámico Darul Mukhlisi, en Aceh Tamiang, ha sido limpiado de residuos de madera tras la inundación

Citado en la documentación de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno de Indonesia (Bakom), el viernes 2 de enero de 2026, se pueden observar cambios significativos que muestran que el patio del internado islámico, que alguna vez fue un «bosque de madera» de emergencia, ahora es espacioso y ya no hay grandes trozos de madera que bloqueen el camino.

Se desplegaron un total de 20 unidades de equipo pesado, con el apoyo de cientos de personal del TNI, BNPB, el Ministerio PUPR, así como residentes locales, que trabajaron día y noche para limpiar el barro manualmente.

Esta colaboración enfatiza la importancia de la gestión de desastres y la restauración de las instalaciones educativas para que el internado islámico Darul Mukhlisin pueda regresar a sus operaciones de manera segura y cómoda.

Aunque alrededor del internado islámico todavía se pueden ver algunos restos de madera seca, las condiciones en el entorno educativo están mucho más organizadas. El arduo trabajo de varios elementos que realizan una limpieza integrada y en estrecha coordinación ha dado resultados reales.

Residuos de troncos tras la inundación en el internado islámico Darul Mukhlisin Aceh Tamiang

Aunque actualmente las instalaciones educativas no se pueden volver a utilizar plenamente, limpiar el área de materiales de madera es el comienzo para mejorar completamente el funcionamiento del edificio del internado islámico.

El gobierno sigue apuntando al regreso de las actividades educativas en el internado islámico Darul Mukhlisin para que los estudiantes puedan volver inmediatamente a estudiar en paz.

Anteriormente, las condiciones en el internado islámico Darul Mukhlisin parecían tensas el 26 de noviembre de 2025. En ese momento, el edificio del internado islámico apenas se podía ver debido a que estaba enterrado en un espeso barro y montañas de troncos arrastrados por las inundaciones repentinas.