Asociación práctica, Daikin medirá la competencia de los técnicos de enfriamiento de aire

Yakarta, Viva – PT Daikin Aircondicioning Indonesia (DID) estableció sinergia con Asociación Practicante de aire y aire acondicionado indonesio (APITU), para desarrollar competencia a técnico Arreglo aéreo en el país.

Al margen de la implementación de ‘Apitu Sharing XIII’, el director presidente de PT Daikin, el aire acondicionado de Indonesia, Shinji Miyata enfatizó que los esfuerzos para mejorar la competencia y la competitividad de estos técnicos eran muy importantes, para enfrentar diversos desafíos en la industria condicionadora aérea nacional.

«Esta mejora de la competencia es necesaria teniendo en cuenta que el papel central de los técnicos está en línea con el desarrollo y los desafíos de la industria del aire acondicionado, especialmente en Indonesia», dijo Shinji en su declaración, el jueves 14 de agosto de 2025.

Entrega principal 2,000 unidades de AC Daikin

Según él, el papel central de los técnicos no puede separarse de su posición directamente con los usuarios en el flujo comercial de la industria de HVAC.

A diferencia de otros dispositivos electrónicos que se pueden utilizar directamente, el proceso de instalación y el mantenimiento de dispositivos de enfriamiento y arreglos de aire requieren competencias especiales que estarán estrechamente relacionadas con la satisfacción del usuario. «Aquí es el papel central de los técnicos en esta industria», dijo.

Esta es la razón por la que Daikin brinda apoyo para la implementación de Apitu Sharing XIII. Como una actividad anual a gran escala, este evento es más que un evento de reunión para miembros y administradores de Apitu de todas las regiones de Indonesia.

«Pero también un foro para el intercambio de la ciencia, la mejora de las habilidades y las últimas discusiones de innovación en la industria del aire acondicionado en Indonesia», dijo.

Al reunir el tema «junto con la innovación en la aplicación de la tecnología y la gestión profesional», una serie de eventos incluye varios seminarios con oradores de la industria y académicos, así como las competiciones de habilidades técnicas.

Director de PT Daikin Aircondicioning Indonesia (DID), dijo Budi Mulia, todo este evento se realizó en el espíritu de compartir para mejorar la capacidad de sus miembros.

«La idoneidad del espíritu en el entrenamiento para aumentar las competencias es lo que subyace al gran apoyo de Daikin en la implementación de esta actividad», dijo.