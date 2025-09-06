Asociación de Point de West Point de graduados Cantel Ceremony para Tom Hanks

La Asociación de Graduados de West Point ha cancelado una ceremonia de premiación destinada a honrar al dos veces ganador del Oscar Tom HanksSegún el Washington Post. La medida se produce como presidente Donald Trump ha seguido interviniendo con instituciones de la Ivy League y academias militares en todo el país.

El presidente y CEO de la Asociación de Graduados de West Point, Mark Bieger, anunció la cancelación en un correo electrónico de la facultad el viernes, alegando que la decisión permitirá mejor que West Point se centre en su misión principal de preparar a los cadetes para liderar, luchar y ganar como oficiales en la fuerza más letal del mundo, el Ejército de los Estados Unidos «.

Los representantes de la Asociación de Graduados de West Point no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Hanks estaba listo para recibir el Premio Sylvanus Thayer el 25 de septiembre. El premio está destinado a celebrar a un «ciudadano sobresaliente» fuera de la Organización West Point con una historia de servicio social que ejemplifica el «deber, el honor, el país», los tres ideales centrales de la academia.

Bieger dijo que la Asociación de Graduados de West Point y la Academia «no celebrarán la ceremonia del premio Thayer», y no aclaró si el premio aún se entregará a Hanks en otro foro o si el premio había sido revocado por completo.

Trump ha tenido un gran interés en poner su sello en las principales instituciones académicas del país durante su segundo mandato, incluido West Point. Siguiendo un Orden ejecutiva en enero prometiendo revisar el «liderazgo, plan de estudios e instructores» en las principales academias militares del país, la administración Trump empuñó una pluma roja al plan de estudios de West Point.

El Pentágono también reinsertó un retrato del general Robert E. Lee en la Biblioteca West Point a fines de agosto, según el New York Times. A la luz de la decisión, la directora de comunicaciones del ejército, Rebecca Hodson, dijo: «Según esta administración, honramos nuestra historia y aprendemos de ella, no la borramos».