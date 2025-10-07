El Asociación de películas el lunes llamó Opadai tomar «medidas inmediatas» para arreglar el sistema de opto de derechos de autor en Sora 2A medida que los videos de imitación proliferan en línea.

El MPA emitió su primer comentario sobre la situación desde el lanzamiento del modelo de AI de video la semana pasada, que permite a los usuarios crear clips utilizando caracteres con derechos de autor, y coloca la responsabilidad de los titulares de derechos de autor a objetos.

«Desde el lanzamiento de Sora 2, los videos que infringen las películas, los programas y los personajes de nuestros miembros han proliferado en el servicio de Operai y en las redes sociales», dijo Charles Rivkin, presidente y CEO del MPA. «Mientras se abrezai aclarado «Pronto» ofrecerá a los derechistas más control sobre la generación de personajes, deben reconocer que sigue siendo su responsabilidad, no los derechistas «, para evitar la infracción en el servicio SORA 2. OpenAI debe tomar medidas inmediatas y decisivas para abordar este problema. La ley de derechos de autor bien establecida garantiza los derechos de los creadores y se aplica aquí «.

El viernes, Operai Sam Altman dijo que una actualización de Sora 2 pronto dará a los titulares de derechos de autor «control más granular sobre la generación de personajes». Pero no garantizó que el material con derechos de autor se eliminaría de la plataforma.

«Puede haber algunos casos de generaciones que superen eso no debería, y hacer que nuestra pila funcione bien tomará cierta iteración», dijo en una publicación de blog.

Sora 2 se introdujo con la idea de que los creadores podrían optar por no participar si se oponen a tener sus personajes o trabajo con derechos de autor utilizados en el sitio. Según la ley de derechos de autor, los sholders pueden demandar y obtener daños legales por actos individuales de infracción, independientemente de si el infractor ofrece una exclusión o no.

El MPA ha dejado en claro que la industria del entretenimiento no está a bordo con la idea de que un sistema de exclusión se absorbe por la responsabilidad.

En junio, Disney y Universal demandaron a Midjourney por permitir a sus usuarios crear videos infractores e imágenes fijas en su sitio. Warner Bros. presentó su propia demanda contra MidJourney en septiembre. MidJourney ha luchado, argumentando que la capacitación de IA es «de uso justo» bajo la ley de derechos de autor, y que si los usuarios están infringiendo los derechos de autor, lo están haciendo en violación de los términos de servicio de la plataforma.