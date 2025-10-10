Asociación de Medios Ambientales. Los premios solo quieren divertirse con Lance Bass

En julio, Environmental Media Assn. La directora ejecutiva, Debbie Levin, programó una cena de puesta al día con el cantante de NSYNC lanza bajo en Matu en Beverly Hills. Su hija Alexx, de 41 años, que alcanzó la mayoría de edad en el apogeo de la manía de las bandas de chicos, insistió en acompañarla. Pero esto no molestó en lo más mínimo a Levin, porque todos se conocían bastante bien.

Desde 2009, Bass ha estado muy activo en la organización sin fines de lucro, que se dedica a promover el progreso ambiental en la industria del entretenimiento. Forma parte de la junta directiva de la organización junto a su marido, Michael Turchin, y este año firmó para ser el productor ejecutivo de su 35ª edición anual. Premios EMA Gala el 11 de octubre en el Radford Studio Center en Studio City. El evento se anuncia como uno que «une a líderes ambientales y agentes de cambio en el entretenimiento para honrar los logros sostenibles a través del lente y más allá del guión».

Mientras el trío cenaba y bebía martinis, se acordó que con toda la oscuridad y división en el país y en todo el mundo, los Premios EMA de este año deberían abrazar la cultura pop y centrarse en la diversión. Pero pronto, como suele ocurrir, la conversación giró hacia la televisión de realidad. Esto fue divertido para Bass y Alexx. No fue divertido para Levin.

«Les dije: ‘Chicos, me dejáis fuera de la conversación. No me gusta [reality TV]. No lo sé’”, recuerda Levin.

Bass mencionó que es buen amigo de Ariana Madixpresentador de “Love Island USA”, el exitoso programa de competencia de citas altamente adictivo de Peacock. Levin preguntó: «¿Quién es ese?» y se rieron de ella. ¡Madix y el espectáculo son enormes! ¡Incluso tus nietas lo ven! ellos han dicho.

Pero lo que podría haber sido otro momento de cena poco divertido para Levin rápidamente se convirtió en una alegre epifanía: Madix debería ser el anfitrión de los Premios EMA de este año. Esto sería muy, muy divertido, todos estuvieron de acuerdo.

Madix no lo hará solo. Junto a ella como coanfitrión estará otra estrella de televisión sin guión, amigo de Bass: Harry Jowsey, presentador del exitoso podcast «Boyfriend Material» y punto focal del próximo reality show de Netflix «Let’s Marry Harry». El evento también contará con la actuación de Shawn Stockman de Boyz II Men y apariciones de los miembros de la junta directiva de la EMA Malin Akerman (“Hunting Wives”), Madelaine Petsch (“Riverdale”), Wendie Malick (“Young Sheldon”) y Emmanuelle Chriqui (“Entourage”), así como Kathy GriffinSelma Blair y Jenna Dewan (“El novato”).

«Lo que pasa con la cultura pop es que estamos llegando a un grupo demográfico al que no siempre llegamos cuando somos demasiado serios», señala Levin.

Laura Dern en la alfombra verde de la 33ª Gala Anual de los Premios EMA en los estudios Sunset Las Palmas en enero de 2024. (Foto de Gregg DeGuire) Imágenes falsas para Toyota

El evento también contará con la tradicional alfombra verde (en lugar de roja) de los EMA, una cena vegana a cargo de Crossroads Kitchen y, por supuesto, premios que honran todo tipo de películas (los nominados incluyen “Jurassic World: Rebirth” y “Wicked”) hasta series de variedades, así como una nueva categoría para películas estudiantiles y un premio especial para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Rainn Wilson También estará presente para recibir el Premio al Compromiso Continuo de la EMA.

Este año marcará la segunda edición de los Premios EMA en Radford Studios, después de haberse celebrado anteriormente en Sunset Las Palmas Studios y Warner Bros. Studios. El evento llegó allí después de que Levin se conectara con Jeremy Hariton, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de MBS Group, que opera Radford y otros complejos de estudios sonoros en todo el mundo. Levin dice que Hariton estaba interesado en que todas sus propiedades participaran en el programa de certificación Green Seal de la EMA, que reconoce a los estudios y producciones que adoptan prácticas sostenibles que involucran eficiencia energética, gestión de residuos, transporte, catering, materiales y compensación de carbono.

Levin dice que si bien el Sello Verde está arraigado en la cultura de los estudios nacionales aquí, no tienen la misma estructura a nivel global, y las producciones «están muy buscando campus de estudio que ya estén en el Sello Verde para que puedan venir y decir: ‘Está bien, bien. No tengo que preocuparme por esto'».