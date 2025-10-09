Asociación de Empresarios de Óptica realiza exámenes de la vista y distribuye gafas gratuitas a escolares

Jacarta – Asociación de Empresarios de Óptica de Indonesia (Gapopín) volvió a realizar una actividad nacional titulada ‘Movimiento del Millón Anteojos para los Niños de Indonesia’, que coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Vista o Día Mundial de la Vista (WSD) 2025.

El presidente general de Gapopin, Soelianto Rusli o familiarmente llamado Koh Ahie, enfatizó que esta medida fue tomada por su partido como parte del compromiso de cuidar la salud ocular de los niños del país, con el fin de darle la bienvenida a su futuro como la próxima generación de la nación.

«Este programa incluye examen de la vista y distribución de vasos gratis para estudiantes de escuela primaria, que se implementará simultáneamente en 21 provincias de Indonesia, incluida la zona de DKI Yakarta», dijo Koh Ahie en su declaración del jueves 9 de octubre de 2025.

Examen de salud ocular para niños de escuela primaria.

Según él, los exámenes oculares periódicos y la detección temprana son muy importantes, porque muchos niños no son conscientes de que tienen problemas de visión. Además, se teme que la discapacidad visual pueda obstaculizar significativamente el crecimiento y desarrollo de un niño.

«Los exámenes oculares regulares ayudan a respaldar el aprendizaje y los logros de los niños, además de prevenir daños oculares permanentes», dijo.

Además, Koh Ahie enfatizó que mantener la salud ocular desde una edad temprana es una inversión en el futuro de la nación. Hizo hincapié en que los niños son bienes de la nación y la próxima generación de Indonesia en el futuro.

Por lo tanto, con buena vista, se espera que los niños de la nación puedan aprender fácilmente y lograr logros.

Koh Ahie agregó que Gapopin también siente que tiene una responsabilidad social en este tema, y ​​no sólo como foro para los actores empresariales sino también como una institución que contribuye a la sociedad.

«Continuaremos realizando actividades como ésta para que los niños indonesios tengan ojos sanos y puedan mirar hacia el futuro con esperanza», afirmó.

Gapopin espera que el Movimiento Un Millón de Gafas se convierta en un verdadero paso en la construcción de una generación joven sana, inteligente y altamente competitiva, además de contribuir a la realización de la visión de una Indonesia Dorada 2045. Esta actividad también ha recibido el apoyo de varias partes, entre ellas el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de DKI Yakarta y la Oficina de Educación de DKI Yakarta, que también ha lanzado el programa Escuelas Saludables.