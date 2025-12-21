Asnawi Mangkualam admite que estuvo a punto de unirse a Persib Bandung, pero fracasó debido a esto

VIVA -bek Selección Nacional de Indonesia quien ahora esta defendiendo Puerto FC, Asnawi Mangkualamadmitió que estuvo a punto de regresar a la Liga 1 para incorporarse Persib Bandungantes de que el plan fuera finalmente cancelado.

Asnawi confirmó que Persib Bandung es uno de los clubes que se acerca seriamente a él en 2024. De hecho, se dice que la comunicación establecida casi ha llegado a un acuerdo.

Esta historia fue revelada cuando Asnawi fue invitada a un podcast. Greg en una charla que fue guiado por el exdelantero de la selección de Indonesia, Greg Nwokolo. En la conversación, Greg preguntó sobre la posibilidad de que Asnawi regresara a la Liga 1 si recibía una oferta.



Plantilla de Persib Bandung 2025

«Ahora, si algún día te ofrecen una oferta para jugar en la Liga 1, ¿volverás?» -Preguntó Greg.

Asnawi también respondió que efectivamente había recibido varias propuestas de clubes indonesios. «Ha habido muchas ofertas, así es (una de ellas es Persib)», dijo Asnawi.

Luego explicó que Persib era el club más cercano a un acuerdo. Sin embargo, este plan quedó estancado porque el Port FC decidió no dejarlo ir.

«El primero en llegar a Persib fue casi un acuerdo, pero el Port FC no quería dejarlo ir. Eso significa que soy importante en el equipo, lo cual es positivo», continuó Asnawi.

Se dice que la decisión del Port FC de retener a Asnawi es una señal de la importancia del papel del jugador en el equipo. El propio Asnawi se incorporó al club tailandés en enero de 2024, con un contrato inicial de un año de duración.