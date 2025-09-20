Asnawi loco en la liga tailandesa, Port FC destruye a Chonburi

VIVA – Puerto FC Lucir feroz en Liga tailandesa 2025/2026. Jugando en el Pat Stadium, el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche, el club apodado Port Lions venció con éxito a Chonburi FC con un puntaje de deslizamiento de tierra de 3-0.

En la fiesta de la victoria, el foco se fijó en el espalda izquierda Equipo nacional indonesio, Asnawi mangkualam Bahar. El jugador de 25 años no solo jugó completo durante 90 minutos, sino que también fue elegido como el jugador más valioso (MVP) gracias a su impresionante actuación.

El puerto FC presionó inmediatamente desde el principio. Solo tres minutos a pie, Chanukun Karin había irrumpido en el gol del oponente. El segundo gol nació en la primera ronda a través de Brayan Perea.

Sin embargo, este objetivo no podría separarse de la gloriosa acción de Asnawi. El ex jugador de PSM Makassar hizo una carrera en solitario desde el lado izquierdo, más allá del defensor de Chonburi, luego envió un alimento de recorte maduro a la caja de penalización. La pelota fue tocada por Noboru Shimura antes de ser golpeado por Perea en un gol.

Al ingresar a la segunda mitad, el dominio del puerto FC continúa. Peeradol Chamrasamee aseguró una victoria por 3-0 a través de su pie izquierdo en el minuto 55.

No solo reproducir claramente, Asnawi también registró estadísticas elegantes. Incedió al 92.7 por ciento de la precisión de los operandos, creó una oportunidad, éxito en dos tacleadas y ganó tres de los cinco duelos aéreos.

Para esta actuación, Asnawi fue nombrado MVP Match. Este premio confirma su contribución no solo para la línea de fondo, sino también en la construcción de ataques de equipo.

La victoria sobre Chonburi elevó el puerto FC a la cuarta posición en la clasificación de la Liga Tailandesa. Port ahora está recolectando puntos valiosos, aunque todavía a cinco puntos detrás de la parte superior de la clasificación, Buriram United.

Para Asnawi, esta actuación es una señal positiva de su carrera en el extranjero. Además de ser cada vez más confiable a nivel del club, su apariencia ordenada también es una buena noticia para el equipo nacional indonesio que está esperando su contribución.