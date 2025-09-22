ASN salario aumenta hasta que la policía nacional indonesia no se puede determinar este año

Yakarta, Viva – El jefe de gabinete presidencial Muhammad Qodari habló sobre el aumento salario Aparato civil estatal (Asn), incluidos maestros, profesores, trabajadores de la salud e instructores. Luego, el aumento salarial también se dará al TNI/POLRI y a los funcionarios estatales.

Leer también: ¡Flujo de oponente! El banco central chino es resistente a las tasas de interés de los préstamos cuando el mundo es un estímulo intenso



Dice política El aumento salarial no se ha determinado. Porque, dijo, el aumento salarial estaba contenido en Peres 79/2025 como una actualización del plan de trabajo del 30 de junio de 2025.

Sin embargo, continuó, la experiencia mostró una serie de planes de políticas en el Plan de Trabajo del Gobierno (RKP) a menudo no se podía realizar en el año en curso, como las bebidas especiales con bebidas endulzadas en los envases y los impuestos al carbono.

Leer también: KSP Qodari asegura que las reformas de Polri funcionen sin problemas





Ilustración de la inmigración ASN conmemorando el aniversario del Día de la Madre

«Hasta ahora, la política de aumento salarial no se ha determinado. El plan de políticas se encuentra en el apéndice 79/2025 Perkes como una actualización sobre el plan de trabajo el 30 de junio de 2025. La experiencia muestra que hay planes de política enumerados en el RKP, pero no o no se pueden implementar en el año interesado. Por ejemplo, el lunes, los lunes 22, los lunes 225, los lunes 225.

Leer también: KSP QODARI Explique el propósito de ser un capital político: no hay capital cultural de capital



Por otro lado, Qodari reveló que el Ministerio de Pan-RB dio una explicación de que no hubo discusión relacionada con el aumento de los salarios de ASN con el Ministerio de Finanzas.

Qodari declaró que los funcionarios públicos, TNI a la Policía Nacional, solo experimentó un aumento salarial en 2024. Para el registro, el último aumento salarial de ASN ocurrió el año pasado, refiriéndose al PP número 5 de 2024 y Peres número 10 de 2024 de 2024

«Para que los amigos vuelvan a verificar, en realidad, el aumento salarial para ASN fue solo el año pasado, solo el año pasado. Refiriéndose al PP No. 5 de 2024 y Peres número 10 de 2024. Así que el último año solo el año pasado aumentó los salarios», dijo.

Según el cálculo, las necesidades de nómina de alrededor de 4,7 millones de ASN actualmente alcanzan RP178.2 billones por año, sin incluir beneficios y THR. Si se hace un ajuste salarial equivalente a 2024, por ejemplo, alrededor del 8 por ciento, se necesita un presupuesto adicional de al menos Rp14.24 billones en el RKP.

«Si un aumento moderado, no necesito ser moderado, el número es del 8%, más tarde las personas dirán que moderado es bajo nuevamente, al igual que un aumento salarial en 2024, entonces se necesitará un mínimo adicional de 14.24 billones en el RKP», agregó.

Qodari explicó que debe haber un cálculo de las condiciones financieras para el aumento salarial.

«Ahora aquí está, por lo que el punto es que los cálculos financieros y las condiciones financieras son mejores o que pueden satisfacer las condiciones y sí la necesidad de este aumento salarial», explicó.

En el perpres anterior, a saber, la regulación presidencial No. 109 de 2024 sobre el plan de trabajo del gobierno para 2025, el salario ASN aumenta tanto a los maestros como a los funcionarios estatales.

Además de aumentar el salario de ASN, Prabowo en los Peres también estableció el establecimiento de la Agencia de Ingresos del Estado y aumentó la proporción de ingresos estatales para el Producto Interno Bruto (PIB) del 23%.



Ilustración del aparato civil estatal o ASN

Los siguientes son los 8 mejores programas de los mejores resultados rápidos RKP 2025:

1. Hacer almuerzo y leche gratis en la escuela y en internados, así como asistencia nutricional para niños pequeños y mujeres embarazadas

2. Organización de controles de salud gratuitos, completando casos de TB y construyendo hospitales de calidad completa en el distrito.

3. Impresión y aumento de la productividad de las tierras agrícolas con graneros de alimentos de la aldea, regional y nacional.

4. Construir escuelas superiores integradas en cada distrito y mejorar las escuelas que necesitan renovaciones.

5. Continúe y agregue tarjetas de bienestar social y tarjetas de presentación para eliminar la pobreza absoluta.

6. Aumento de los salarios ASN (especialmente maestros, profesores, trabajadores de la salud y trabajadores de extensión), TNI/POLRI y funcionarios estatales.

7. Continuando con el desarrollo de la infraestructura de la aldea y la aldea en asistencia directa en efectivo (BLT), y garantiza la provisión de viviendas de bajo costo tanto para aquellos que la necesitan, especialmente la generación milenaria, la generación Z y las personas de bajos ingresos (MBR).

8. Establecer la Agencia de Ingresos del Estado y aumentar la relación de los ingresos estatales con el 23%del Producto Interno Bruto (PIB).