Maduro, vivo – caso de persecución de una persona Correo de paquete de bacalao Llamado Riskiyanto (27), un residente de Pademawu, Madura, continuó rodando. Después de haber establecido a Zainal Arifin, un ASN en Sampang, como sospechoso, la policía ahora también puso a su esposa con las iniciales SW como un nuevo sospechoso.

SW fue anunciado por la Policía Regional de Pamekasan el jueves (25/09/2025). El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Pamekasan, AKP Doni Setiawan, declaró que el estado del sospechoso se dio después de una serie de investigaciones hasta que se llevó a cabo el título del caso.



ASN esposa Courier Courier Package Cod se convierte oficialmente en sospechoso

«Sí, es cierto, el sospechoso determina la esposa del paquete de bacalao», dijo AKP Doni.

Explicó que SW supuestamente tuvo un papel importante en el incidente que ocurrió el 30 de junio de 2025. La acusación fue reforzada por la evidencia recopilada durante la investigación.

«Hemos presentado el archivo de determinación SW sospechoso a la oficina del fiscal», agregó.

De la oficina del fiscal, el jefe de la Sección Criminal General de Pamekasan Kejari (Pidum), Benny Nugroho Sadhi Budhiono, confirmó que había recibido una carta de investigación de notificación (SPDP) relacionada con el caso.

«Solo ahora aconsejamos a la policía regional de Pamekasan que revise el artículo 365 Párrafo 1 del Código Penal en el Artículo 365 Párrafo 2 a 2, porque el sospechoso es más de una persona», dijo Benny.

El caso que había conmocionado a los residentes de Pamekasan ahora está atrapando a los perpetradores con múltiples artículos, a saber, Artículo 365 Párrafo 2 a 2 Artículo 351 Párrafo 1 del Código Penal Junto Artículo 335 Párrafo 1 del Código Penal. La amenaza de castigo los esperaba durante más de dos años de prisión. (Veros Afif/Tvone/Madura)