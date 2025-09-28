Asmara Abigail fue víctima de fraude de paquetes, RP. ¡70 millones desaparecieron en un instante!

Yakarta, Viva – actriz Asmara Abigail Compartiendo su amarga experiencia al convertirse en víctima de fraude digital en nombre del servicio de envío. Como resultado del incidente, el dinero vale RP. 70 millones desaparecieron en un instante.

Leer también: Asmara Abigail se enfrenta al terror del diablo en la película de terror del Muslihat



Asmara admitió que el incidente comenzó con un mensaje sospechoso que entró en su iMessage. En el mensaje, el autor afirmó que el paquete enviado era problemático porque la dirección de destino estaba dañada. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Si estamos enfocados, en realidad es extraño, el tiempo de una compañía de este tamaño envió un iMessage. Dijo que el paquete era problemático y una dirección dañada con escritura profesional. Me pidieron que hiciera clic en el enlace para actualizar la dirección», recordó Asmara, citando su declaración, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Apariencia impresionante Asmara Abigail en FFI con un vestido de fracciones de cerámica



El mensaje también incluyó un enlace para mejorar los datos con un costo adicional de RP. 9,000. Sin sospecha, la estrella de cine de Mangkujiwo obedeció la instrucción. En lugar de terminar, sus decenas de millones de dinero se perdieron.

«Sorprendido, resulta que la acción en realidad hizo que mi dinero valiera los rp70 millones», dijo.

Leer también: Tocando la película Seh Life Semati, Asmara Abigail sintió este difícil desafío



Al darse cuenta de que fue engañado, Asmara inmediatamente contactó al J&T Express para pedir claridad sobre el paquete llamado Problemas. Según la explicación del equipo, resulta que el envío nunca fue problemático y llegó a la dirección de destino de acuerdo con el plan.

«El equipo de J&T Express mostró la cronología del paquete y explicó el movimiento de un punto a otro. Aparentemente, mi paquete estaba seguro en el viaje, incluso en la dirección de destino.

Desde entonces, Asmara a menudo ha compartido la historia para que otros no caigan en el mismo agujero. También apreció la actitud de J&T Express, que se consideró cooperativa e incluso lo invitó a participar en una campaña de alfabetización digital titulada «3C: Check, Sospeche, Canche».

«Saludo al J&T Express que me ayudó desde el principio. Aunque me equivoqué, dieron una explicación completa para que realmente entendí. Entonces, cuando J&T Express me invitó a trabajar juntos en la campaña 3C, de inmediato estuve de acuerdo.

Según Herline Septia, gerente de marca J&T Express, esta campaña se hizo para recordarle al público que fuera más consciente del modo de fraude digital cada vez más sofisticado.

«La educación sobre el fraude digital es muy importante para nosotros transmitir junto con su modo cada vez más extendido y sofisticado. Con una experiencia amorosa personal que también ha enfrentado fraude digital en nombre de J&T Express, esperamos que el público sea más fácilmente entendido por el público», dijo Herline.