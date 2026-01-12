Asistir a la boda del hijo de Tommy Soeharto, el momento de unión de Prabowo y Titiek Soeharto llama la atención

VIVA –El hijo de Tommy Suharto y Tata Cahyani, Darma Mangkuluhur Hutomo, está oficialmente casado. Darma le propuso matrimonio oficialmente a su novia, Patricia Schuldtz, el domingo 11 de enero de 2026 en la zona de Sentul de Bogor, Java Occidental.

En su ceremonia de boda el domingo pasado, los dos eligieron un concepto de boda tradicional javanés. Darma luce elegante con un beskap blanco completo con blangkon. Mientras tanto, su esposa Patricia Schuldtz luce espectacular con un nuevo modelo de kebaya blanco.

El propio Darma parece muy sencillo cuando recita ijab qabul de una sola vez.

«Acepté el matrimonio de Patricia bint Sunarjo Hadi con la dote pagada en efectivo», dijo Darma, citado en las historias de Instagram de su primo, Danvy Rukmana, el lunes 12 de enero de 2026.

Presidente Prabowo Subianto también estuvo presente

La ceremonia de boda del nieto del segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto, también atrajo la atención del público, especialmente cuando estuvo presente el presidente Prabowo Subianto. Prabowo fue visto asistiendo al evento vistiendo una camisa blanca envuelta en una chaqueta y una gorra negra.

miradas interesantes Titiek Soeharto detrás del presidente Prabowo cuando entró en la sala de recepción. La propia Titiek lucía elegante con un nuevo estilo kebaya morado combinado con tela batik.

En el vídeo subido a TikTok @titieks.memories, se ve al presidente de la Comisión IV de la RPD RI 2024-2029 acompañando siempre a Prabowo Subianto. Incluso al saludar a la familia Cendana en el lugar del evento.

Tanto Prabowo como Titiek Soeharto también aparecieron en la misma mesa. Los dos se sentaron junto a su único hijo, Didit. Su segundo momento en el evento llamó inmediatamente la atención de los invitados. Incluso fueron vistos capturando el momento directamente a través de sus teléfonos celulares.

El vídeo de Prabowo Subianto y Titiek Soeharto juntos en la boda del hijo de Tommy Soeharto llamó inmediatamente la atención del público. No pocos usuarios de las redes sociales esperan que ambos vuelvan a estar juntos.

«¿Es esto lo que se llama ‘hacer público’ #permissionnn», comentaron los internautas.

«¿Sigue ahí el sentimiento de amor?» dijo otro.

«Papá camina muy rápido. Mamá no puede seguir el ritmo… Vaya, mi mamá está muy enojada», comentó un internauta.