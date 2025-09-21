Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular Republicana Indonesia (MPR RI) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas se convirtió en orador en el Consejo Económico y Social de China (CESC) de 2025, para cumplir con la invitación oficial de la Conferencia de Consultivo Político Político (CPPCC).

En su discurso, Ibas enfatizó la importancia de construir una relación más cercana entre Indonesia y Porcelana A través del intercambio de conocimiento, cultura y trabajan junto con una economía mutuamente beneficiosa.

IBAS también invitó a todas las partes a fortalecer las relaciones basadas en la comprensión mutua, tomando sabiduría de la larga historia de interacción entre los dos países. Subrayó varios puntos importantes que podrían ser la base para la futura cooperación.

«En cada reunión entre las naciones, no solo intercambiamos palabras, sino que también cambiamos de esperanza», dijo Ibas en su descripción, semana, el 21 de septiembre de 2025.



Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS)

Además, IBAS recordó que la amistad indonesia y china tiene una larga historia conectada a través de caminos de seda y especias. Según él, la amistad de los dos países ha superado el examen de tiempo y debe continuarse al construir un futuro juntos.

Por otro lado, IBAS destacó los mayores desafíos globales, como la crisis climática, la recuperación postpandi, la desigualdad y la desinformación. Afirmó que la civilización debe unirse para crear armonía mundial.

También hizo hincapié en que China se ha convertido en un socio estratégico muy importante para Indonesia en grandes proyectos, como el tren rápido de la mano de Yakarta, la inversión en baterías de vehículos eléctricos y el desarrollo del área industrial verde.

«La ruta de la seda no es solo un recuerdo, sino también un marco de vida para la futura cooperación», dijo.

Además, IBAS destacó la importancia de la cooperación en los campos de la cultura y la educación. Mencionó iniciativas conjuntas como la investigación en los campos de la salud, el clima y la tecnología, así como los programas de intercambio universitario y de idioma.

«Al igual que el proverbio chino que dice leer diez mil libros, hacer un viaje de diez mil millas, debemos abrir nuestras mentes y cruzar el puente cultural», dijo Ibas.

Como parte del Consejo del Consejo de Cámara de Comercio e Industria (Kadin), IBAS no olvidó explicar también la visión de Indonesia hacia Golden Indonesia 2045, que coincidió con 100 años de independencia.

Transmitió el sueño de Indonesia de convertirse en un país desarrollado, digital e inclusivo desarrollado.



Ibas Yudhoyono pronunció un discurso en Bimtek Democratic

«El futuro de Indonesia es verde, digital e inclusivo, pero lo más importante es la justicia social, no queda nada atrás», dijo.

IBAS también pidió que esta gran visión se realice con pasos concretos.

«La clave para el desarrollo global es la claridad de la visión y la consistencia en la acción», dijo.