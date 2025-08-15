Asistente Revelar el historial de enfermedad de la enfermedad de MPOK, sentenciado al cáncer de seno desde 4 meses de embarazo

VIVA – La triste noticia de la partida MPOK ALPA Revelando el dolor que solo se ha conocido por su círculo más cercano. El asistente del difunto comediante habló sobre la historia de la enfermedad sufrida, los hechos que hicieron sorprender a muchas personas porque hasta ahora su estado de salud se mantuvo en secreto.

MPOK ALPA fue condenado por cáncer de seno cuando ingresó a cuatro meses de embarazo. En ese momento estaba embarazada de gemelos, las noticias que deberían ser felicidad se mezclaban con dolor porque tenía que enfrentar una enfermedad grave. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

«Así que ha sido sentenciado al médico por cuatro meses de embarazo desde que estuvo embarazada de cáncer de seno», dijo el asistente MPOK ALPA, citado en Instagram @nyinyir_update_official el sábado 16 de agosto de 2025.

La decisión de MPOK ALPA de salvar una reunión de sus condiciones de salud es una decisión que fue tomada deliberadamente por el propio comediante. Sintió que no era hora de discutir su enfermedad abiertamente, y le pidió a su familia y a las personas cercanas que mantuvieran esa privacidad.

«Es por eso que el MPOK quiere amarlo porque MPOK siempre dice que no hay tiempo, si es hora de que ella hable, ella dice», agregó.



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

Finalmente, solo se sabe que la información es conocida por el círculo más cercano, la familia, los amigos y los equipos en los que se confía.

«Está bien, finalmente yo personalmente, mi familia, amigos, como desean, a quién él mismo nos dijo que nos mantuviéramos en silencio bien», continuó.

Una de las partes más desgarrador de esta historia es la condición médica que debe vivir durante el embarazo. A pesar de que están embarazadas, MPOK ALPA todavía sigue una serie de tratamiento contra el cáncer, incluida la quimioterapia.

«Tan embarazada Four Moon fue condenada por cáncer, en un estado de embarazo que tuvo que seguir la quimioterapia, eso fue lo que la hizo triste extraordinaria. ¿Por qué? Porque el médico dijo que estaba embarazada de gemelos y que no todas las mujeres podían llegar a los gemelos, pero Dios tenía el poder de su gemelo embarazada pero que tenía que enfrentar una enfermedad que podría considerarse extraordinaria», dijo.