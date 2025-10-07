Asistente de emergencia 24/7, nuevo apoyo para los conductores en una situación inesperada

Yakarta, Viva – La necesidad de una sensación de seguridad conduciendo Se vuelve cada vez más importante a medida que la creciente movilidad de las personas en la carretera.

Al darse cuenta de esto, la plataforma automotriz Garasi.id lanzó el servicio asistente de emergencia 24/7, que proporcionó asistencia rápida al conductor cuando se enfrentó a una situación inesperada en el viaje.

A través de este servicio, los usuarios pueden obtener ayuda directa al experimentar obstáculos como un automóvil de ataque, fugas de neumáticos, batería muerta, quedando sin combustible, hasta que la cerradura se deja en el automóvil.

Se puede llamar a la asistencia con solo un clic a través de la aplicación Garasi.id, y el equipo profesional irá inmediatamente a la ubicación del usuario.

«Creemos que la seguridad no es solo una cuestión de vehículos, sino también de sentimientos. Con este servicio, los usuarios pueden sentirse más tranquilos porque saben que hay equipos listos para ayudar en cualquier momento y en cualquier lugar», dijo Ardyanto Alam, CEO de Garasi.id, en una declaración oficial, martes 7 de octubre de 2025.

Este servicio está diseñado para responder a las necesidades de varios grupos, desde conductores femeninas que a menudo conducen a sí mismas, familias que viajan con niños, hasta aquellos que viajan largas distancias.

En una emergencia en el camino, la existencia de una parte confiable se considera capaz de proporcionar seguridad adicional.

Como forma de protección, cada usuario recibirá un certificado digital que indica una membresía activa en el programa de asistente de emergencia. Este servicio se aplica a automóviles de pasajeros no comerciales y no requiere ciertos seguros o propiedad de suscripción.

Todo el proceso, que va desde la activación hasta las solicitudes de asistencia, se lleva a cabo digitalmente para que sea fácilmente accesible cuando sea necesario.

La presencia de asistente de emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana, confirma los pasos del garaje. ID para expandir su papel en el sector automotriz nacional.

No solo un foro para comprar y vender vehículos, Garasi.id ahora también está tratando de apoyar la seguridad y la comodidad de los usuarios en la carretera a través de un servicio más integral.

Al final, la paz durante la conducción es invaluable. A través de un asistente de emergencia Garage.id, la seguridad ahora puede acompañar cada viaje, dando la confianza de que la asistencia siempre está lista para venir cuando sea necesario.