Asistencia gubernamental para los medios de comunicación indonesios en medio de la presión económica

(Este artículo fue escrito por Gilang IskandarPracticantes de transmisión de televisión)

Leer también: Derechos del editor de Perpress: justicia económica para la industria de la prensa indonesia



VIVA -Sde Pandemi Covid-19 Indonesian Mass Media Industry ha enfrentado una fuerte presión debido a cambios drásticos en los patrones de gasto publicitario. Según el informe Nielsen AD Intel 2024, la proporción de publicidad televisiva que anteriormente dominó más del 80 por ciento ahora ha caído al rango del 58-60 por ciento. Por el contrario, los anuncios digitales especialmente a través de plataformas globales como Google, Meta (Facebook e Instagram), Tiktok y YouTube aumentaron rápidamente para controlar el 35-37 por ciento del mercado.



Gilang Iskandar-Television Media Practicantes

Leer también: Mensaje de Wamenkominfo 11 Miembros del Comité de Derechos del Editorial



Como resultado de este turno, los medios de televisión nacionales informaron una disminución en los ingresos entre el 30 y el 40 por ciento en los últimos cinco años. Los medios impresos experimentan una situación más crítica. Muchos periódicos regionales están cerrados o migrados por completo al portal en línea. Mientras tanto, los medios en línea enfrentaron un dilema de inundación de contenido sensacional y clickbait para simplemente sobrevivir.

Alto costo, caídas de ingresos

Leer también: Dian Gemiano fue elegido como presidente de IDA



En medio de la disminución de los ingresos, los costos operativos de los medios de comunicación no se reducen. La televisión nacional, por ejemplo, aún debe tener una gran carga en los costos de contenido, la compra de derechos de transmisión, alquiler de satélite, gestión de redes de transmisión, a la obligación de transmitir transmisiones locales en varias regiones. Las condiciones similares son experimentadas por medios impresos y digitales que aún tienen que financiar el editorial, el equipo de producción, la distribución, a la infraestructura tecnológica.

El impacto es muy real en la fuerza laboral. Los datos de la Alianza Periodista Independiente (AJI) registraron que más de 1,000 periodistas se vieron afectados por la terminación del empleo (PHK) de 2020 a 2023. Miles de otros enfrentaron un recorte salarial o un contrato de trabajo que no se extendió. A pesar de que este sector absorbe decenas de miles de trabajadores que van desde periodistas, equipos técnicos, marketing, hasta personal creativo.

¿Por qué deberían guardar los medios?

Luego, la pregunta fundamental: ¿por qué los medios de comunicación indonesios tienen que recibir especial atención del país? La respuesta es porque los medios de comunicación de Indonesia no son solo la industria sino también una institución democrática.

Los medios de comunicación tienen una función de control social para los administradores estatales, manteniendo la diversidad de información, y es una fuente de derivación creíble para la comunidad. Si los medios de comunicación creíbles se debilitan, el espacio público se llenará cada vez más de hoaks, discurso de odio, manipulación de algoritmos y polarización política que es impulsada por timbres y bots.

Además, los medios de comunicación tienen obligaciones constitucionales de «educar la vida de la nación» como se indica en el preámbulo de la Constitución de 1945. El colapso de los medios de comunicación indonesios significa la pérdida de uno de los pilares importantes de la democracia indonesia.

Esfuerzos gubernamentales anteriores

El gobierno indonesio en realidad ha tomado una serie de medidas como en términos de incentivos fiscales. En 2020-2021, el Ministerio de Finanzas otorgó el alivio del 21º PPH asumido por el gobierno y los descuentos de impuestos publicitarios en varias regiones. Pero el alcance todavía es limitado. Y en 2020-2021, las asociaciones gubernamentales y de medios también se llevaron a cabo a través del Fondo Nacional de Recuperación Económica (PEN) con la publicación de programas gubernamentales. Pero es parcial y no resuelve la raíz de los problemas económicos de los medios.

Estos pasos son importantes pero no suficientes para responder a la crisis estructural que enfrenta la industria de los medios.

Perpresas Derechos del editor: Nueva esperanza

El nuevo hito de la política nació a través del Reglamento Presidencial No. 32 de 2024 con respecto a la responsabilidad de la plataforma digital para apoyar el periodismo de calidad o popularmente llamado perpresas.

Este perpresa confirma las obligaciones de plataformas digitales globales como Google, Meta y Tiktok para establecer una cooperación formal con las compañías de prensa indonesias verificadas por el Consejo de Prensa. El formulario puede ser en forma de licencias pagas, esquemas de participación en las ganancias, compartir datos agregados del usuario u otros formularios de acuerdo con el acuerdo.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad del periodismo de calidad, regular la responsabilidad de la plataforma global hacia el contenido de noticias y crear un ecosistema comercial más justo entre los medios locales y los gigantes digitales.

Pero la implementación de este perpresa todavía enfrenta desafíos. Hasta marzo de 2025 no había informes concretos sobre la realización del pago o la compensación financiera. El Comité Independiente ordenado por el Artículo 9 de la Regulación Presidencial no ha funcionado de manera óptima. En otras palabras, esta política todavía se encuentra en las primeras etapas y requiere la aceleración de la implementación.

Aprender de otros países

Varios países ya han implementado políticas similares con resultados concretos. Australia en 2021 a través del código de negociación de medios de comunicación, Google y Facebook se vieron obligados a firmar un acuerdo por valor de cientos de millones de dólares con compañías de medios locales. Canadá en 2023 respaldó la Ley de noticias en línea que requiere una plataforma digital para pagar la compensación por el contenido de noticias que se muestra. Luego, Francia en 2023 asignó subsidios de más de 480 millones de euros (puentes) por año para admitir medios impresos, incluida la adaptación a la digital. A continuación, Noruega, que formó el Abadi Media Dana para mantener el periodismo local y la investigación digital.

Estos ejemplos indican que la intervención estatal para mantener los medios de comunicación es una práctica justa en un país democrático.

Recomendaciones adicionales

Además de supervisar la implementación de los derechos del editor de Peres, el gobierno indonesio puede tomar otros pasos estratégicos, a saber: primero, subsidios de contenido de calidad al proporcionar apoyo financiero para la producción de contenido educativo, cultural, alfabetización e periodismo de investigación. En segundo lugar, el Fondo de Media Abadi formando un Fondo de Dotación para financiar investigaciones, capacitación de periodistas/programador e innovación en tecnología de medios. En tercer lugar, el esquema de préstamos suaves a través de la cooperación con la banca para proporcionar crédito especial para la industria de los medios, similar a los préstamos comerciales para MIPYME.

Cuarto, alivio de costos a través de descuentos de hasta 50% de impuestos (PPH, IVA), costos de electricidad, costos de permisos de transmisión (IPP) y permiso de uso de frecuencia (ISR) durante el período de crisis. Quinto, la moratoria regulatoria al retrasar las obligaciones temporales que cargan a las instituciones de transmisión, como restricciones en anuncios comerciales, obligaciones de transmisión locales y multas administrativas de contenido de transmisión. Sexto, la asignación de gastos estatales dirigiendo el presupuesto de la APBN y APBD para gastos en anuncios de servicios públicos, subvenciones de producción o socialización a través de los medios de comunicación indonesios.

Estos pasos pueden extender la «respiración» de los medios de comunicación indonesios al tiempo que garantizan la sostenibilidad de un ecosistema de información saludable.

Salvar a los medios de comunicación, salvando la democracia

La crisis económica que golpeó a los medios de comunicación indonesios fue real. Si se deja no solo miles de trabajadores que pierden sus empleos, sino que también la calidad de la democracia está amenazada. Por lo tanto, el estado debe estar presente haciendo una política integral, a saber, regulaciones justas, subsidios, incentivos fiscales, a programas estratégicos. Con el apoyo adecuado de los medios de comunicación indonesios, puede sobrevivir, adaptarse y desarrollarse en la era digital. Un medio saludable seguirá siendo un pilar de apoyo democrático, proveedores de información creíble y socios estratégicos del desarrollo de la nación.

Página siguiente ¿Por qué tienen que salvarse los medios de comunicación? Luego, la pregunta fundamental: ¿por qué los medios de comunicación indonesios tienen que recibir especial atención del estado? La respuesta es porque los medios de comunicación de Indonesia no son solo la industria sino también una institución democrática.

Descargo de responsabilidad: este artículo es un envío de los usuarios de Viva.co.id publicados en el canal VSTORY basado en el Contenido de Generación del Usuario (UGC). Todos los contenidos de la escritura y el contenido en él son completamente responsabilidad del escritor o usuario.