Asistencia alimentaria en pueblos de Wogikel y Wanam, entregada directamente por el Ministro del Gabinete Rojo y Blanco

VIVA – Perum Bullog exigir la asignación del gobierno a través de la agencia Alimento National (Bapanas) para canalizar Asistencia alimentaria (Banpang) Asignación en junio y julio de 2025 a los destinatarios de Ayuda Alimentaria (PBP) cuyos datos han sido determinados del Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia. La distribución de la asistencia alimentaria se lleva a cabo a la comunidad en Kampung Wogekel y Kampung Wanam, distrito de Ilwayab, Regencia Merauke, provincia de Papúa Sur, el miércoles (27/8). A esta actividad asistieron varios ministros del gabinete rojo y blanco y varios funcionarios de otras instituciones, a saber: Ministro de Alimentos, Ministro de Defensa, Ministro de Agricultura, Obras Públicas, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Transporte, Comandante Adjunto de la TNI, personal presidencial de la Infraestructura y Presidente de Bulog que entregó directamente sobre la asistencia de la comunidad local.

Leer también: Bos Bulog enfatiza los requisitos para comprar arroz SpHP no necesita ser fotografiado



La distribución de Banpang en Kampung Wanam y Kampung Wogekel es un área operativa de la rama Merauke de la oficina de Bulog. La distribución se canaliza a 161 PBP, donde cada PBP recibe 10 kg de arroz Banpang, o un total de 20 kg para 2 meses de asignación de junio y julio. La distribución en las dos aldeas enfrenta desafíos en su implementación, especialmente desde el clima geográfico y extremo que puede resultar en una distribución tardía.

Leer también: Open movimientos de comida baratos en Kendari, el Ministro del Interior, enfatiza la intervención del stock de arroz para controlar la inflación



La distribución en el sur de Papúa es parte de una serie de programas gubernamentales para mantener la seguridad alimentaria nacional y garantizar la distribución del acceso a alimentos básicos para todas las personas indonesias, incluso en las áreas más exteriores y remotas. El director de Perum Bulog enfatizó que la distribución de la asistencia alimentaria al sur de Papúa es una prueba de la presencia del país para garantizar las necesidades de la comunidad.

Leer también: El Ministro del Interior afirma que la estabilidad del precio de los alimentos es la principal prioridad del gobierno



«Bulog está totalmente comprometido con la presentación de la disponibilidad de alimentos equitativos. Nuestra presencia en Merauke demuestra que la distribución de la asistencia no solo se centra en las grandes ciudades o las regiones occidentales de Indonesia, sino que en realidad llega a los rincones del país, incluido el sur de Papúa», dijo Ahmad Rizal Ramdhani, director gerente de Bulog Perum.

La sucursal de Merauke de la oficina de Bulog tiene un área operativa que cubre 5 distritos, a saber, Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi y Yahukimo con un total de 65,774 destinatarios de PBP. La realización de la distribución de la asignación de Banpang en junio y julio en la oficina de Bulog de Merauke Branch ha alcanzado los 989,560 kg o el 75.22% del límite total de dos asignaciones.

Además de ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, también se espera que el programa Banpang pueda fortalecer la estabilidad del suministro y los precios de los alimentos en la región del sur de Papúa. Con el apoyo de los ministros cruzados, se espera que la distribución de asistencia funcione de manera más óptima y tenga un impacto real en el bienestar de la comunidad.

Esta actividad es al mismo tiempo un impulso para fortalecer la sinergia entre Bulog y los ministerios relacionados para mantener la disponibilidad de alimentos nacionales, de modo que las personas en toda Indonesia puedan sentir los beneficios directamente, sin excepción.