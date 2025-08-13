Asim Munir de Pakistán es bin Laden en un traje: ex oficial del Pentágono







Un ex Pentágono Analista, Michael Rubin, dijo que Pakistán se está comportando como «un estado deshonesto» después de los comentarios hechos por su jefe del ejército en el suelo estadounidense.

Jefe general del ejército de Pakistán Asim munir Supuestamente había amenazado que si Pakistán «caiga, tomaría la mitad del mundo». Según los informes, los comentarios se hicieron durante una reunión en Tampa, Florida, con oficiales militares estadounidenses.

Rubin comparó la retórica con las declaraciones hechas por ISIS y Osama bin Laden. «Pakistán está planteando preguntas en la mente de muchas personas sobre si puede cumplir con las responsabilidades de ser un estado», dijo Rubin, pidiendo consecuencias diplomáticas inmediatas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





