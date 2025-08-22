Asignar RP. 83 billones en Himbara Bank, Sri Mulyani, preparan un préstamo de bajo interés para Kopdes

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, dijo Sri Mulyaniindrawati, como uno de los programas prioritarios en 2026, el gobierno había presupuestado fondos Rp. 83 billones En Bumn Banks para ser utilizados como préstamos para las cooperativas de la aldea/aldea Merah Putih.

En una reunión de trabajo con el Parlamento indonesio Xi Komsi, el Ministro de Finanzas explicó que más tarde Kopdes rojos y blancos Podrá acceder a capital o préstamos con tasas de interés más bajas, en el bancoBanco himbara o los bancos estatales.

«Los fondos colocados por el gobierno en el Banco Himbara, cuyos números alcanzaron 83 billones de RP, tenían la intención de que las cooperativas pudieran acceder a capital con muy bajo interés», dijo Sri Mulyani, viernes 22 de agosto de 2025.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

Detalla, asignación presupuesto Lo que el gobierno preparó para el desarrollo de la aldea, los Kopdes rojos y blancos, y el UMKM-UMKM regional, un total de hasta RP 181.8 billones incluyeron fondos de la aldea de Rp 60.6 billones.

«Luego para el desarrollo de la aldea, las cooperativas de la aldea (rojo y blanco) que se han formado 80 mil (unidades) y a las MIPYME, presupuestadas a RP 181.8 billones con fondos de la aldea de Rp 60.6 billones (incluidos en él)», dijo.

Sri Mulyani enfatizó que el gobierno aumentaría los esfuerzos superiores para desarrollar recursos humanos (recursos humanos), prosperar a los agricultores y pescadores, y proporcionar casas decentes y asequibles para las personas en 2026.

El objetivo no es otro que poder ayudar a fortalecer la economía nacional, para que Indonesia también pueda convertirse en un país respetado en el poder económico de otros países del mundo.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati

Por lo tanto, en 2026, el presidente Prabowo también ha establecido 8 agendas prioritarias del gobierno. Por ejemplo, como programas de seguridad alimentaria, seguridad energética, alimentos nutritivos gratuitos, programas educativos, programas de salud, desarrollo de la aldea, cooperativas y MIPYME, programas de defensa y aceleración de inversiones y comercio global.

«El objetivo es construir recursos humanos indonesios superiores, agricultores y pescadores prósperos, hogares decentes asequibles (para la comunidad), lo que luego ayudará a la economía indonesia más fuerte y respetada en el escenario global», dijo.