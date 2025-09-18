Asignar cuota adicional de combustible privado, observador: el paso correcto del gobierno

VIVA – Política gubernamental para establecer una asignación adicional del 10% al 110% para el combustible de quoutu (Bbm) Privado y colaborar con Pt Pertamina (Persero) en 2025 es considerado por varias personas como el paso correcto y de acuerdo con el corredor regulatorio para reducir los trastornos de la oferta.

Los observadores de energía ven la determinación de la asignación adicional como una respuesta proporcional a la escasez que se informó en varios Estación de servicio privada.

«Sí, sí (ya) correcto. Esto probablemente se deba a que hay una política recíproca con países que tienen estaciones de servicio extranjeras. Podemos aceptar, pero con la regulación (por el gobierno) creo que es bastante bueno», dijo Marwan Batubara, director de los Estudios de Recursos Indonesios (IRES), martes (9/16/2025) en Jakarta.

Marwan afirmó que los pasos administrativos en forma de asignaciones adicionales también estaban respaldadas por un punto de apoyo constitucional. «Este es el punto de apoyo del gobierno en la gestión de cuotas de BBM para estaciones de servicio privadas», dijo Marwan.

Recordó que el artículo 33 de la Constitución de 1945 colocó la regulación de las ramas de producción con respecto a la vida de muchas personas como asuntos estatales.

Según Marwan, los pasos tomados por el gobierno son importantes para enfatizar aspectos del control y la certeza legal. Esta determinación proporciona espacio para que los operadores privados aumenten el suministro, pero aún a través del mecanismo de supervisión y recomendaciones del ministerio.

Anteriormente, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, explicó la determinación de la asignación desestimó reclamos de restricciones de cuotas y transmite mecanismos de mitigación si aún faltan suministros.

«Si en 2024 la Compañía A recibe 1 millón de kilolitros, este año damos 1 millón de 100 mil kilolitros. Si todavía hay deficiencias, solicitamos colaboración con Pertamina. Debido a que esto está relacionado con la vida de muchas personas. Las ramas industriales con respecto a las vidas de muchas personas aún deben ser controladas por el estado. Por lo tanto, todo es bueno», explicó Bahlil.

En términos de regulaciones, la determinación de la asignación adicional se ejecuta de acuerdo con el marco legal existente, incluidas las disposiciones en la regulación presidencial número 191 de 2014 con respecto a la disposición, distribución y precio de venta minorista de BBM. En TI, existen procedimientos y recomendaciones de licencia que rigen la implementación de las importaciones de combustible por parte de las entidades comerciales para que la determinación de la asignación permanezca en el mecanismo de supervisión del ministerio.

Los observadores evalúan la combinación de certeza de asignación (110%), base constitucional y mecanismos de licencia ayudarán a mantener la disponibilidad de combustible para la comunidad sin ignorar el control estatal sobre el sector estratégico.