Asignaciones duras de gasolina Los miembros de la Cámara de Representantes también aumentan, ¡esta cantidad!

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, ADIES KADIR dijo Prestación arroz Miembro de DPR hasta Rp712 millones por mes. Sin embargo, enfatizó que el salario básico de los miembros del DPR no experimentaba aumentar.

Leer también: ADIES Kadir mencionan los salarios de los miembros de DPR permanentes, pero obtienen una asignación de la casa de RP. 50 millones



«El salario no está arriba, todavía recibimos un salario de aproximadamente Rp. 6 millones y medio, casi 7 millones de Rp.

Además de Rice, los miembros de DPR también recibieron un aumento en los beneficios gas a Rp7 millones por mes.

Leer también: Fomentar la estabilización de los precios del arroz, el Secretario General del Ministerio del Interior, pidió al gobierno regional que apoye la realización bullog del programa SPHP





RDP YLBHI y la Comisión III del Parlamento indonesio discutieron el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

«Otras subsidios también han aumentado un poco, la gasolina es de alrededor de Rp. 7 millones, que fue alrededor de Rp. 4-5 millones ayer. Aunque movilidad que los amigos del consejo más que eso cada mes», dijo.

Leer también: Esta es la defensa del liderazgo del DPR a sus miembros que están absorbidos en el baile en la sesión anual del MPR



Por lo tanto, Adies dijo que los miembros de DPR recibirían un salario neto de alrededor de RP. 70 millones por mes. La cantidad de salario también incluye beneficios.

«Entonces, en el pasado, el salario de los amigos recibió una red total de alrededor de 58 tal vez con un aumento, el salario no aumentó, estaba muy firmemente que el salario no subiera. La asignación de comidas se ajustó al índice actual, tal vez recibiendo casi Rp. 69-70 (millones)», dijo Adies.

Anteriormente informó, los miembros del DPR ya no obtienen una posición de casa como el período anterior. En cambio, los legisladores obtienen una asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes.



Reunión con la Comisión de Opinión (RDP) III de la Cámara de Representantes de la Policía Nacional

«Tal vez para un sustituto de una residencia oficial, un miembro del DPR con alrededor de Rp50 millones de dinero de alquiler, está abordando dinero con un precio de RP3 millones al mes, creo que todavía tiene sentido con sus deberes estatales», dijo Adies.

La asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes se considera ideal. En comparación con el precio de alquiler de una Cámara alrededor de Senayan, RP. 3 millones por mes.

«Ahora, si el contrato de la Cámara alrededor de Senayan es un año 50 millones, ya no está allí. Piense en que está allí, pero la Cámara no es, si abordo, le dio una pensión, considerar 3 millones por mes. Si Rp. 3 millones de veces 12, RP36 millones, ni siquiera le dará a una criada, entonces pagará al conductor y así sucesivamente», dijo Adies.