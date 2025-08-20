Asignación de la casa de DPR Rp50 millones, puede llevar Alphard a Porsche

Yakarta, Viva – Miembro de DPR El período 2024-2029 recibió adicional Prestación Vivienda que es bastante fantástica, que es RP50 millones por mes. Esta asignación se otorga como compensación después de que se abolieran las instalaciones oficiales de vivienda.

La cantidad de RP50 millones por mes claramente no es un número pequeño en comparación con el salario promedio de los trabajadores en Indonesia. Con un valor de ese tamaño, la asignación doméstica del DPR puede incluso ser mayor que el ingreso ejecutivo total en muchas empresas privadas.

Excepcionalmente, la asignación de la casa se puede utilizar para diversas necesidades además del alquiler o comprar una casa. Un ejemplo es solicitar crédito móvil Luxury cuyas cuotas son mucho más pequeñas que los beneficios nominales.

Toyota Alphard en Giias 2025

Si las cuotas de automóviles de clase media promedio varían de RP5-10 millones por mes, obviamente todavía queda un gran restante de la asignación. Incluso para cuotas de automóviles de lujo a un precio de miles de millones, Rp50 millones por mes es más que suficiente.

Desde la búsqueda Viva automotriz, Miércoles 20 de agosto de 2025, uno de los autos que se puede pagar en cuotas con esta asignación es Toyota Alphard. Las cuotas son alrededor de RP20-25 millones por mes, ofreciendo una cabina súper aliviada, una silla eléctrica y una comodidad máxima que lo convierte en la elección de muchos funcionarios.

Mercedes-Benz E-Class también se incluye en la lista de automóviles cuyas cuotas están de acuerdo con la Cámara de Representantes. Con una entrega de alrededor de Rp30 millones por mes, este automóvil presenta un interior de lujo, un motor potente y un sistema de seguridad moderno típico de la misericordia.

Para aquellos que prefieren SUV premium, el BMW X5 puede ser una opción interesante. Las entregas mensuales de RP35-40 millones, con potente rendimiento del motor turbo, cabina espaciosa y características sofisticadas que apoyan el estilo de vida de las familias de clase alta.

Range Rover Evoque también es muy probable que tenga solo confiar en la Cámara de Representantes. Con una entrega de RP40-45 millones por mes, este automóvil combina diseño icónico, capacidad todoterreno y la comodidad de una típica suspensión de SUV británica.

En un segmento más deportivo, los Porsche Tigers son la opción correcta con cuotas de Rp45-50 millones por mes. Este SUV compacto combina las llantas típicas de Porsche, el interior de lujo y la practicidad para el uso diario.

Con la fila de automóviles, es natural que el público resalte la flexibilidad de la asignación doméstica de los miembros de la casa. La cifra de RP50 millones por mes no es solo suficiente para alquilar casas de lujo, sino que incluso puede al mismo tiempo financiar autos de clase premium.