Asia stocks Pankasa como un rally de las acciones tecnológicas en Wall Street

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific registró un rápido aumento en la apertura del jueves 4 de septiembre de 2025. Fortalecimiento del siguiente índice reli existencias tecnología En Wall Street en medio de preocupaciones económicas de carga del mercado.

Los tres índices principales de EE. UU. Están cerrados varios. Índice S&P 500 fortificado 0.51 por ciento a 6,448.26 posiciones. El aumento fue impulsado por un aumento en las acciones tecnológicas después de la decisión de la corte federal relacionada con los casos de antimonopolio del alfabeto que desencadenó el optimismo de que el gigante tecnológico podría enfrentar la amenaza de regulación.

Compuesto NASDAQ que está dominado por las acciones tecnológicas se disparó 1.03 por ciento y cerró al nivel de 21,497.73. El promedio industrial Dow Jones debilitó 24.58 puntos o 0.05 por ciento a 45,271.23.

La ilustración está invirtiendo

Citado de CNBC Internacional El jueves 4 de septiembre de 2025, Australia publicará datos de gastos domésticos para julio. Mercado vínculo Global continúa siendo el foco de los costos de préstamos a largo plazo en todo el mundo que están deprimidos.

El rendimiento del bono del gobierno de los Estados Unidos de 30 años aumentó más del 5 por ciento el miércoles 3 de septiembre de 2025. El aumento ocurrió por primera vez desde julio después de que el tribunal decidió que la mayoría de los aranceles ilegales del gobierno de Trump plantearon preguntas sobre el futuro de los ingresos arancelarios.

El mismo día, el rendimiento de 30 años de Japón alcanzó el récord más alto después de un aumento de 100 puntos básicos (BP) este año. El aumento fue impulsado por una alta inflación, bajas tasas de interés real e incertidumbre política.

El índice de referencia japonés, Nikkei 225, obtuvo un aumento de 0.57 por ciento en el comercio temprano. Del mismo modo, el índice Topix aumentó un 0,41 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,45 por ciento. El índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización también habló sobre un aumento del 0,84 por ciento.

En Australia, el índice de referencia S & P/ASX 200 aumentó un 0,67 por ciento. El Hong Kong Hang Hong Kong Index -Termet