Asia-Pacific Streaming gasto para superar la televisión de pago por primera vez

Las plataformas de transmisión superarán la televisión de pago tradicional como la mayor fuente de inversión de contenido en Asia-Pacífico en 2025, marcando una primera histórica para la industria de videos de la región, según Media Partners AsiaEl informe de contenido de video de video de Asia recientemente publicado el informe 2025.

El estudio, que rastrea la inversión de contenido, el consumo y la producción en India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, pronostica que el gasto total de contenido se deslizará un 2% este año a $ 15.8 mil millones. Si bien los desembolsos de la televisión se debilitan en medio de la suavidad publicitaria, la transmisión surgirá como la vertical más grande con un gasto proyectado en $ 5 mil millones, superando la televisión de pago por primera vez.

En 2024, la inversión de contenido de video en los siete mercados creció un 9% a $ 16.1 mil millones, impulsada por los derechos deportivos y la programación local. Corea siguió siendo el mercado más grande de $ 7 mil millones (+7.1%), seguido de India en $ 6.2 mil millones (+19%). Indonesia contrajo un 7% a $ 855 millones, mientras que Malasia y Filipinas cayeron entre 3 y 4%. Tailandia y Vietnam también registraron disminuciones.

Mirando hacia el futuro, la inversión de contenido de proyectos de MPA aumentará hasta $ 16.7 mil millones para 2029, con India casi cerrando la brecha con Corea. La participación de la televisión en el gasto caerá del 59% en 2025 al 51% en 2029, mientras que la transmisión aumenta del 31% al 38% y los bordes teatrales del 10% al 11%.

Las tendencias clave de la industria marcadas en el informe incluyen disminuciones de anuncios estructurales para emisoras, plataformas de transmisión que reducen los originales originales mientras empujan los niveles respaldados por AD y los productores locales aprovechan las habilidades en la televisión, el cine y la transmisión. La inteligencia artificial también está emergiendo como un impulsor, racionalizando los flujos de trabajo de producción, permitiendo la puesta en marcha basada en datos y apoyando la monetización dinámica de anuncios.

El informe destaca la dinámica variable entre plataformas y mercados. La televisión tradicional sigue siendo resistente en Tailandia y Vietnam, mientras que India continúa ejerciendo un impacto en el mercado masivo a través de la programación regional en idioma. Corea y Filipinas enfrentan la erosión de la calificación a medida que el público cambia a la transmisión, mientras que el sector de televisión de Indonesia sigue siendo estable gracias al fuerte rendimiento de RCTI y SCTV. La publicidad televisiva, sin embargo, ha sido una fuerte disminución en todos los mercados.

El consumo de transmisión aumentó en 2025. India registró 21.5 mil millones de horas de visualización de vod premium en el segundo trimestre, con Jiohotstar Comandante de una acción del 56% y Amazon (Video Prime + MX Player) que tiene un 25%. Corea e Indonesia registraron 1.200 millones de horas, seguidas de Filipinas (0.900 millones), Tailandia (0.5 mil millones en 41 millones de mAus) y Malasia (0.4 mil millones). Netflix Lideró la visualización en Corea, Indonesia, Malasia y Filipinas, capturando el 50-80% de participación, mientras que TrueID compitió en Tailandia y Vidio se mantuvo firme en Indonesia. VIU mantuvo el impulso en el sudeste asiático con una lista de contenido coreano, chino y local. Los dramas coreanos y los títulos de Hollywood representaron más de la mitad de la visualización premium de VOD, mientras que los formatos de variedad ganaron tracción en Corea e India. Deportes, dirigidos por cricketcontinuó anclando el compromiso en la India.

En el lado teatral, la taquilla de la India aumentó a $ 1.4 mil millones en 2024, impulsada por películas del sur de la India. Corea cayó un 17% a $ 808 millones, aunque las películas locales tomaron el 61% del mercado. Indonesia creció modestamente a $ 294 millones, mientras que Filipinas y Vietnam organizaron fuertes rebotes, con títulos locales que capturaron el 41% y casi el 50% de la taquilla, respectivamente.

«La inversión de contenido en Asia Pacífico sigue siendo resistente, incluso cuando las plataformas y los locutores enfrentan el aumento de los costos y la publicidad más suave», dijo Stephen Laslocky, vicepresidente de MPA. «Los derechos deportivos en India y Corea están impulsando gran parte del crecimiento a corto plazo, mientras que las apuestas selectivas sobre el drama premium y la narración local continúan impulsando el compromiso en India, Corea, Indonesia y Tailandia. Al mismo tiempo, la dinámica de la visor de la visor está cambiando. De manera inteligente, en las historias que resuenan, se adaptan al futuro soportado por anuncios y adoptan innovaciones como la IA para hacer que la creación y distribución de contenido sea más eficiente.

Media Partners Asia es una firma de investigación independiente centrada en el entretenimiento, la conectividad y la tecnología en toda la región.