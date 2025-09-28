Asia Cup 2025, Ind vs Pak: ¡una final de mordeduras de uñas con un gran cricket!







La final del Copa de Asia será un asunto de India vs Pakistán. Es el escenario con el que los emisoras y los anunciantes sueñan, ya que están seguros de un gran número de globos oculares. Sorprendentemente, los dos equipos se enfrentarán en la final de la Copa Asia después de 41 años. Por supuesto, juegan en las rondas anteriores, como después de lo que sucedió en la Copa Mundial de la CPI en el Caribe en 2007, donde ambos equipos, que se esperaba que se reunieran en las semifinales, fueron noqueados en las rondas anteriores. Eso condujo a una gran cantidad de cancelación de boletos y reservas de hoteles e incluso cruceros, que se suponía que eran como si los hoteles tenían salidas masivas. Todos perdieron mucho dinero. Desde entonces, el sorteo para la CPI y otros eventos donde participan ambos países se organiza de tal manera que ambos están en el mismo grupo. Esto asegura al menos un juego entre los dos países. Incluso aquí, se ve que los otros equipos en su grupo son equipos débiles para que no haya posibilidad de una sorpresa como una sorpresa como sucedió en la Copa Mundial del Caribe de la ICC 2007. Los otros países no se oponen, ya que también se dan cuenta de que este choque es el que genera la mayor cantidad de audiencia, que es lo que trae a Moolah que también financia su cricket.

Fuegos artificiales y hostilidad

En todos los demás deportes, el sorteo se realiza mediante clasificaciones o semillas, pero en el cricket, es un escenario diferente cada vez que India y Pakistán están involucrados. Si bien los enfrentamientos de India-Pakistán siempre han tenido fuegos artificiales sobre ellos, rara vez se han jugado de una manera tan hostil como en esta edición de la Copa Asia. También ha habido un chatarra ocasional entre los jugadores en el pasado, pero nada tan desagradable como lo que vimos la semana pasada. Los partidarios de ambos equipos que tienen una oportunidad en los fildeadores de la oposición cerca del límite son comunes en todas partes del mundo y en diferentes deportes también. Esta vez fue diferente con los fildeadores bombardeados con comentarios sobre la breve guerra. Las narraciones en ambos países sobre la guerra son lo que eran, los gestos y las burlas aludieron al resultado como los países habían presentado a su gente. Si bien pensar que el deporte y la política no deberían mezclarse es un sueño descabellado, lo que se vio en el partido del domingo pasado ciertamente hizo un caso fuerte para no jugar contra Pakistán en ningún deporte, pero particularmente en un juego de cargos emocionalmente como el cricket.

Mientras que las personas darán casos de países que no participan en los Juegos Olímpicos, las Copas Mundiales y al igual que el sorprendente ejemplo de India no jugó a otro país fue en la final de la Copa Davis. India Eran un país de tenis muy fuerte entonces con los hermanos Amritraj en la cima de su juego. La final fue ser contra Sudáfrica en ese país. Este fue el momento en que nuestros pasaportes llevaban las instrucciones de que no eran válidos para viajar a Sudáfrica e Israel. Sudáfrica practicó el apartheid entonces y fue boicotado en el mundo deportivo. Incluso si el boicot mundial no hubiera estado allí, India nunca iba a jugar contra ellos, especialmente en su país. Entonces, India no envió a su equipo y Sudáfrica ganó la Copa Davis. India tenía un equipo realmente fuerte y tuvo una excelente oportunidad de ganar el título, que es equivalente a ganar una Copa Mundial. Después de eso, ningún equipo de tenis indio ha estado cerca de ganar la Copa Davis. India tomó una postura de principios y, por lo tanto, perdió una oportunidad de oro para ganar la Copa Davis.

ICC impone multas

Las multas impuestas por el árbitro de la ICC en el patrón indio Suryakumar yadav por sus comentarios después del primer partido puede ser disputado por el BCCI. Sus posibilidades de tener éxito son escasas, ya que las reglas de la CPI especifican que no se permiten comentarios políticos, gestos o pancartas en un juego. Anteriormente también, los jugadores de otros países han sido multados o advertidos por salir con comentarios políticos. Esto se está escribiendo en la víspera de la final. Esperamos que sea una uña que morda uno con un gran cricket, pero ninguna de las acciones que no hicieron nada más que dañar este gran juego nuestro.

No evitará que nadie exprese emociones: Agha

Mientras Pakistán se prepara para una intensa final de la Copa Asia, el capitán Salman Ali Agha ha alcanzado un tono desafiante, tanto en el enfoque de su equipo como en su intención de expresar emociones crudas en el campo. Haris raufLos gestos provocativos en juegos anteriores habían provocado mucho debate, pero Agha se negó a frenar a sus jugadores de bolos rápidos, diciendo que la agresión es parte integrante de su oficio. «Cada individuo tiene derecho a expresar emociones. Si evitamos que un jugador de bolos rápido muestre emociones, ¿qué queda entonces? No detendré a nadie siempre que no sea irrespetuoso», afirmó Agha, sus palabras mezcladas con convicción, en la víspera de la partida del título.

