Así que la inspiración a través de las cooperativas de los agricultores

Yakarta, Viva – Cirumput Village en Pandeglang, Banten, puede no ser muy escuchado en los oídos públicos.

Sin embargo, de este pequeño pueblo, una gran esperanza está creciendo, no solo para agricultor local pero también como una inspiración para el desarrollo agrícola nacional cooperativa.

No hace mucho, un grupo de agricultores horticultura En Cirumput, estableció la Cooperativa Makmur Bangu Tani con la asistencia de Agriterra, una organización internacional que se enfoca en fortalecer las cooperativas de los agricultores en los países en desarrollo, incluida Indonesia.

La cooperativa ha recolectado 23 miembros, todos los cuales son agricultores hortícolas. Aunque sigue siendo la etapa inicial, su potencial es muy grande y se estima que alcanza más de 500 agricultores hortícolas en la aldea.

Curiosamente, esta cooperativa de agricultores fue construida con un modelo de colaboración único y el impacto directo que los agricultores sienten.

Mientras que Agriterra no solo absorbe los rendimientos, sino que también inyecta el capital inicial de las cooperativas, así como el fortalecimiento del ecosistema agrícola a nivel local.

Este modelo es interesante porque muestra que la asociación entre agricultores, cooperativas y empresas puede ser paralelo. Agriterra ve este formato como un buen ejemplo que se puede replicar en otro lugar.

«Los modelos cooperativos como este pueden ser una inspiración para las empresas que tienen el compromiso de empoderar a los agricultores. A través de las cooperativas, no solo ayudan a los agricultores individualmente, sino que también fortalecen las instituciones económicas de la aldea», dijo Aditya Mirzapahlevi Saptadjaja, asesor cooperativo Agriterer, en su declaración oficial, viernes 29 de agosto, 2025.

No solo eso, las cooperativas también facilitan préstamos productivos para los miembros, con un esquema de financiación que se ajusta en función de los depósitos obligatorios.

Esto es muy útil para los agricultores que tienen dificultades para obtener acceso financiero de instituciones financieras como bancos, incluso a menudo dependiendo de préstamos de organizaciones de alto interés que realmente carguen de sus negocios.

En términos de ingresos, los agricultores obtienen un mejor precio de venta de cosechas porque se comercializa a través de cooperativas.

También tienen derecho a las cooperativas de resultados comerciales restantes (SHU) distribuidas cada año. Este es un ingreso adicional que no tenían. Las cooperativas también abrieron el camino a la independencia financiera.

En el futuro, los pequeños agricultores que anteriormente fueron considerados «nocatables» serán confiables por las instituciones financieras, gracias al historial de cooperativas saludables y una gobernanza transparente.

Vio horticultura como un sector muy estratégico. Sin embargo, los agricultores hortícolas a menudo son difíciles porque no hay una institución fuerte.

Con las cooperativas, los agricultores pueden construir desde aguas arriba hasta aguas abajo, desde la producción, el financiamiento hasta el marketing.

«Los agricultores hortícolas enfrentan muchos riesgos, desde los precios fluctuantes del mercado hasta el fracaso de los cultivos. A través de las cooperativas, este riesgo se puede manejar juntos. Los agricultores no están solos para enfrentar desafíos», dijo Aditya.

También consideró que el sector horticultural es el futuro de la agricultura indonesia. El mercado es un ciclo de plantación grande y rápido y un alto valor económico.

No es de extrañar que esta organización ahora esté comenzando a enfocar sus programas de asistencia en la Cooperativa de Agricultores Horticulturales.

Para obtener información, Agriterra no es un jugador nuevo en el mundo de las cooperativas de los agricultores en Indonesia. Hasta el año pasado, esta organización ha acompañado a más de 30 cooperativas de agricultores y pescadores en varias regiones.

El financiamiento exitoso total de la movilización alcanzó más de RP500 mil millones, utilizados principalmente para el capital de trabajo y la inversión productiva de los agricultores.

Por el lado de la exportación, la contribución de las cooperativas fomentadas de Agriterra alcanzó más de Rp1.1 mil millones y más de US $ 3 millones.

No solo los aspectos financieros que se fortalecen, Agriterra también brinda activamente capacitación en gestión cooperativa, gobernanza financiera y estrategias de negocios agrícolas.

La asistencia se lleva a cabo intensamente y participatoria, lo que hace que las cooperativas no solo crezcan económicamente, sino también institucionalmente fuertes.