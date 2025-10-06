Así que hombre, el auto nuevo Suzuki sangra durante meses

Nueva Delhi, Viva – Suzuki Volver para robar la atención del mercado automotriz a través del lanzamiento de su último SUV, Victoris, el 15 de septiembre de 2025. Móvil Esto tiene un precio a partir de 1.05 millones de rupias o alrededor de Rp190 millones, lo que lo hace bastante competitivo en el segmento de SUV compacto indio. Su presencia inmediatamente desafió el dominio de Hyundai Creta, quien había sido el gobernante del mercado.

Desde que se presentó por primera vez, Victoris se inundó inmediatamente con entusiastas de varias regiones en Hindustan. En aproximadamente un mes, se registraron más de 25 mil órdenes oficiales. Esta condición hace que la lista de sangrías se dispare drásticamente durante meses.

Según los informes, citado Viva Automotive Desde Rushlane, el lunes 6 de octubre de 2025, el período de espera para obtener Suzuki Victoris ahora puede alcanzar las 10 semanas. De hecho, la producción de este automóvil ha estado funcionando con plena capacidad. Es decir, la alta demanda realmente supera la disponibilidad de unidades en el mercado.

En comparación con otros modelos de Suzuki, el período de espera de Victoris es mucho más largo. Por lo general, el producto de Maruti Suzuki en las Networks Arena solo toma 1-2 meses. Algunos modelos incluso se pueden llevar a casa inmediatamente sin tener que esperar.

Un fenómeno similar también es experimentado por sus competidores en el mismo segmento. Hyundai Creta tiene un período de espera de aproximadamente 1-3 meses, dependiendo de la ciudad y la variante. Mientras que Kia Seltos en promedio tarda hasta dos meses para el envío.

No solo eso, el hermano de Victoris, Grand Vitara, resultó tener un período de espera más corto. En muchas ciudades, algunas variantes pueden incluso estar disponibles de inmediato. Mientras que Toyota Hyryder, quien es el gemelo de Grand Vitara, grabó un período de espera de 1-3 meses en la mayoría de las regiones.

Uno de los factores que hace que Victoris así sea en la demanda es su canal de distribución. A diferencia del Grand Vitara que se vende en los puntos de venta Nexa Premium, Victoris está disponible en una red de arena más amplia. Esto hace que el acceso al consumidor sea mucho más fácil de realizar un pedido.

Desde el lado del producto, Victoris tiene un fuerte atractivo. El diseño es elegante con un Aura de SUV urbano moderno. La presencia de características completas también lo hace en línea con las necesidades de los consumidores actuales.

No menos importante, Suzuki Victoris ha embolsado las calificaciones de seguridad de cinco estras de Bharat NCAP y NCAP global. Varias opciones de motor, que comienzan desde gasolina, híbrida, hasta fabricantes de GNC, también agregan más valor. La combinación se fortalece aún más por los precios competitivos en su clase.