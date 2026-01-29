Jacarta – ​Policía Estatal de la República de Indonesia (policia nacional) expresó su profundo agradecimiento por el gran apoyo de la comunidad a la posición de la institución de la Policía Nacional que permanece directamente bajo sus auspicios Presidente República de Indonesia.

Este apoyo se considera un mandato para que el Cuerpo Bhayangkara continúe mejorando y mejorando la calidad de los servicios públicos, jueves 29 de enero de 2026.

​El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Sandi Nugroho, reveló que este flujo de apoyo de varios elementos de la sociedad ha proporcionado energía adicional para que la Policía Nacional lleve a cabo su mandato constitucional de mantener la seguridad y el orden público (kamtibmas).

«La Policía Nacional expresa su más profundo agradecimiento y su más alto aprecio a todos los elementos de la sociedad. Utilizaremos este apoyo como base para continuar comprometiéndonos a realizar mejoras, mejorar los servicios y optimizar el desempeño para proteger, proteger y servir a la comunidad», dijo Sandi.

​Sandi enfatizó que, de acuerdo con la dirección del Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, la Policía Nacional se encuentra actualmente en una importante fase de transformación. Las instituciones no sólo se centran en la seguridad, sino que también abren el espacio más amplio posible para las aportaciones y críticas constructivas del público.

​Esto se hace para garantizar que la gobernanza policial sea más transparente y responsable, en consonancia con el espíritu de reforma que es el sueño de todo el pueblo indonesio.

​“Como dice el lema de la Policía Nacional para la comunidad, estamos comprometidos y en condiciones de seguir trabajando duro. Seguimos mejorando la gobernabilidad para que sea la institución que la comunidad espera”, destacó el general de dos estrellas.

​Sandi enfatizó que la lealtad de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Presidente es un precio fijo para apoyar la agenda de desarrollo de la nación. La Policía Nacional permanecerá a la vanguardia en el mantenimiento de la estabilidad nacional para el buen funcionamiento de los programas superiores del gobierno.

​Este comunicado cierra con una afirmación de que la sinergia entre la Policía Nacional y la comunidad es la clave principal para mantener la soberanía y la paz en el país.

«Por supuesto, la Policía Nacional seguirá siendo leal y cooperará de manera óptima bajo la presidencia de la República de Indonesia para apoyar programas superiores en el contexto del desarrollo nacional y estatal», concluyó.