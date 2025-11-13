Así fortalece el FC Twente a Mees Hilgers, gravemente lesionado

VIVA – Los jugadores FC Twente mostrar plena solidaridad con sus colegas, Mees Hilgersquien actualmente se está recuperando de los efectos lesión ligamentos graves de la rodilla.

Lea también: Tailandia Honestamente, la selección nacional de Indonesia es el oponente más duro en los SEA Games 2025



Este conmovedor momento ocurrió en la jornada 12 de la Liga Holandesa (Eredivisie) 2025-2026, que tuvo lugar en el estadio De Grolsch Veste, la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025 WIB.

En ese partido, Twente empató 0-0 contra SC Telstar. Aunque los resultados no fueron muy alentadores, las acciones de los jugadores antes del partido se convirtieron en el foco principal del público y los medios holandeses.

Lea también: La impactante confesión de Timur Kapadze sobre la oferta para entrenar a la selección nacional de Indonesia



Antes del inicio del partido, todos los jugadores principales del FC Twente entraron al campo con camisetas especiales con el número 2 en la espalda, un número idéntico al de Mees Hilgers. En el frente de la camiseta hay un mensaje simple pero significativo:

“Mees (Hilgers), que te mejores pronto. Estamos aquí para usted”.

Lea también: Timur Timur Kapadze conmocionó al Sudeste Asiático, los medios vietnamitas lo consideraron apto para entrenar a la selección de Indonesia



Este gesto es un símbolo de preocupación y unión del equipo Tukkers, apodado FC Twente, hacia el central de 24 años y también jugador. Selección Nacional de Indonesia.

La acción recibió una cálida bienvenida por parte de la afición presente en el estadio. Aunque el partido terminó en empate, el momento fue un recordatorio de cuán fuerte es el vínculo emocional entre los jugadores, el equipo y los seguidores del Twente.

El empate contra Telstar significa que el Twente solo subió un lugar en la clasificación, del noveno al octavo en la Eredivisie 2025-2026.

Mees Hilgers no tardó mucho en responder a las acciones de sus colegas a través de publicaciones en las redes sociales. En un breve pero emotivo mensaje, expresó su agradecimiento a todos los jugadores y cuerpo técnico del Twente.

“(Yo) los amo chicos», escribió Hilgers en su carga de Instagram.

Anteriormente, a través de la cuenta oficial de Twitter del FC Twentee, Hilgers dijo que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) durante un entrenamiento el sábado 1 de noviembre de 2025.

«Le deseamos a Mees un buen período de recuperación», decía el comunicado oficial del club.