Así está la situación financiera de XLSmart tras la fusión

Jacarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) anunció sus logros de desempeño para el tercer trimestre de 2025. La compañía logró alcanzar unos ingresos totales de 11,47 billones de IDR, un aumento del 38 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior (YoY).

Luego, el EBITDA normalizado (EBITDA normalizado) también creció un 24 por ciento interanual hasta alcanzar los 5,4 billones de IDR con un margen de EBITDA normalizado del 47 por ciento, y el beneficio neto normalizado (PAT normalizado) creció un 288 por ciento interanual hasta alcanzar los 1,15 billones de IDR.

Mientras tanto, la contribución de los ingresos por datos y servicios digitales a los ingresos totales alcanzó más del 89,7 por ciento. En general, los ingresos de XLSmart en el primer semestre de este año alcanzaron los 30,57 billones de rupias.

En el tercer trimestre, el total de suscriptores de XLSmart alcanzó los 79,6 millones, con un ingreso promedio combinado por usuario (ARPU) de alrededor de IDR 39 mil, un aumento. dos dígitos en comparación con el trimestre anterior, que fue la fase inicial posterior a la fusión.

Este aumento del ARPU está en línea con la mejora en la experiencia del cliente fruto de un eficaz proceso de integración de la red.

En términos de costos operativos, hubo un aumento en los costos como resultado del proceso de integración llevado a cabo y de las actividades operativas que se hicieron más extensas luego de la fusión.

Los costos relacionados con ventas y marketing también aumentaron en comparación con el mismo período del año anterior como resultado de mayores comisiones por ventas, aunque los costos de publicidad y promoción disminuyeron.

Mientras tanto, varios otros componentes de costos experimentaron un aumento interanual, como los costos de infraestructura, los costos de interconexión y otros gastos directos, incluidos los costos regulatorios.

En general, los costos operativos en el tercer trimestre aumentaron en línea con la aparición de costos directamente relacionados con la integración posterior a la fusión en la nueva entidad XLSmart.

La posición financiera de XLSmart era saludable a finales de septiembre de 2025, la deuda bruta se registró en 22,50 billones de IDR, con un ratio de apalancamiento de deuda neta a EBITDA (incluido el arrendamiento financiero) de 3,27x.

La deuda neta se registró en 21,14 billones de IDR y XLSmart no tiene deuda denominada en dólares estadounidenses. El 84 por ciento de los préstamos existentes actualmente tienen tasas de interés flotantes y el 16 por ciento tienen tasas de interés fijas.

El flujo de caja libre (FCF) se encuentra en un nivel saludable, con un aumento del 23 por ciento o hasta 9,41 billones de IDR.