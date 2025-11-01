Así es un vehículo vertical que puede conducirse solo sin conductor

Tokio, VIVA – isuzu Motors Limited apareció diferente en el Japan Mobility Show (JMS) 2025 que se celebró en Tokyo Big Sight, Japón. El fabricante japonés de vehículos comerciales presentó un concepto de vehículo futuro llamado Vertical Core Cycle Concept (VCCC) que se dice que revolucionará la forma en que el mundo ve transporte.

No es sólo un concepto futurista, VCCC viene con un diseño modular con un marco vertical, algo que rara vez se encuentra en el mundo del automóvil. Si los vehículos suelen construirse con una estructura horizontal, Isuzu ha invertido ese estándar con la idea de un marco vertical que se puede cambiar según las necesidades.

«VCCC es la última innovación de Isuzu para responder a los futuros desafíos del transporte. Ahora los sectores de logística y pasajeros pueden avanzar juntos hacia un destino», dijo el jefe de la división de estrategia comercial de PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga.

Curiosamente, la parte posterior del VCCC utiliza un módulo de caja extraíble. El módulo se puede reemplazar según las necesidades, si desea transportar pasajeros o mercancías, simplemente cambie la configuración. Este concepto permite que un vehículo sirva para diversos escenarios de transporte, desde la logística urbana hasta el transporte de pasajeros.

No sólo es flexible, VCCC también es inteligente. Isuzu lo ha dotado de tecnología autónoma que permite a este vehículo circular sin conductor. Cada pieza está equipada con sensores sofisticados que pueden funcionar de forma independiente, lo que permite que cada módulo pueda moverse a su destino respectivo.

En términos de rendimiento, VCCC depende completamente de la energía eléctrica con una autonomía de hasta 500 kilómetros con una sola carga. Esta tecnología hace que VCCC esté libre de emisiones de escape y está en línea con la visión de Isuzu hacia la neutralidad de carbono en el futuro.

Con todas las innovaciones que aporta, Isuzu a través de VCCC parece querer demostrar que el futuro del transporte ya no se trata de velocidad o potencia, sino de eficiencia, sostenibilidad e inteligencia tecnológica.