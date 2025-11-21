Así es el efecto de una moto eléctrica con batería de litio

Jacarta – Tecnología batería de litio Se utiliza cada vez más como principal fuente de energía para los vehículos eléctricos gracias a su eficiencia y durabilidad. Este tipo de batería ofrece un peso más ligero, un tiempo de carga más rápido y la capacidad de almacenar energía más estable que las baterías convencionales.

Estas ventajas hacen que muchos fabricantes motor eléctrico cambiaron a baterías de litio para aumentar el rendimiento y la autonomía de sus productos. Uno de ellos es United E-Motor, que ahora presenta las últimas variantes de motocicletas con tecnología de batería más avanzada.

La variante en cuestión es el MX-1200 Li, resultado del desarrollo del modelo MX1200. Esta variante utiliza una batería de Litio de 72V 60Ah que es más moderna y eficiente que la generación anterior.

El uso de baterías de litio proporciona mayor durabilidad y menor peso. Además, la carga es más rápida y estable, lo que favorece un uso diario más práctico.

Con esta mejora, el MX-1200 Li puede cubrir una distancia de hasta 180 km con una carga completa. Esta moto eléctrica sigue manteniendo su carácter ágil con una velocidad máxima de 65 km/hora.

En cuanto al rendimiento, el MX-1200 Li tiene un motor DC sin escobillas con una potencia máxima de alrededor de 2200 vatios. Esta potencia se considera suficientemente sensible para las necesidades de conducción en zonas urbanas.

El aspecto práctico también es una preocupación al proporcionar una cubierta inferior espaciosa para transportar mercancías. Además, el maletero bajo el asiento proporciona espacio de almacenamiento adicional para los usuarios.

El sistema de carga “direct-charge” permite cargar la batería directamente desde un enchufe doméstico. Esta característica hace que la moto sea más adecuada para la movilidad diaria sin necesidad de dispositivos adicionales.

Según el sitio web oficial de United E-Motor, el MX-1200 Li se comercializa a un precio de 25 millones de IDR en las carreteras de Yakarta. Esta opción es una alternativa económica para los consumidores que quieran pasarse a las motos eléctricas con beneficios a largo plazo gracias a la tecnología del litio.

El director general de United E-Motor, Andry Dwinanda, afirmó que esta variante es una forma del compromiso de la empresa para mejorar la calidad de conducción. «United MX-1200 Li es nuestro paso para brindar más valor a través de una tecnología de batería más avanzada», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del viernes 21 de noviembre de 2025.