Así es como Riau fortalece la prevención del incendio forestal y de la tierra

Pekanbaru, Viva – Provincia Riau Volver para fortalecer la prevención de los incendios forestales y de la tierra (Fuego de bosque y tierra) con la distribución de las prohibiciones conmemorantes de Signpost sobre la actividad del área de fuego anterior.

Esta actividad se llevó a cabo a través de una manzana conjunta en el patio de la Oficina del Gobernador de RIAU, el miércoles 24 de septiembre, a la que asistieron elementos del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de RIAU (Forkopimda), los rangos de las Polri TNI, los fiscales, los tribunales, los gobiernos de regencia/ciudad y las partes interesadas técnicas relacionadas con el medio ambiente, las plantaciones, a las agencias de gestión de desasteres.

Varias oficinas principales (PJU) Polda RIAU y todos los Kapolres también estuvieron presentes para garantizar que la distribución de señalizaciones procediera de acuerdo con el objetivo.

El gobernador de Riau, Abdul Wahid, en sus comentarios, enfatizó que la distribución de este cartel no era solo una actividad simbólica, sino parte del compromiso colectivo en proteger la tierra amarilla de la Tierra de la amenaza de los incendios forestales y de tierras.

«Este cartel es un verdadero recordatorio e invitación a la comunidad para estar siempre atento, no abusar del incendio anterior, y participar activamente en el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental», dijo Abdul Wahid.

Agregó que este programa estuvo en línea con el objetivo nacional para reducir las emisiones a través del esquema de fregadero neto 2030 que se dirigió a emisiones netas negativas de menos 140 millones de toneladas de co₂e en 2030.

«Los esfuerzos para controlar el incendio forestal y de la tierra no solo pueden ser realizados por una parte. Todos los elementos deben unirse a las manos. El gobierno, los funcionarios, los privados, académicos, pueblos indígenas, grupos juveniles, hasta que la comunidad de cuidado de incendios se mueva en una orden, una dirección y un paso», dijo.

Mientras tanto, enfatizó el inspector general de la policía de RIAU, Herry Heryawan, la distribución de SignPost es un seguimiento del programa que ha sido administrado durante mucho tiempo por la Policía Regional de RIAU.

El Kapolda tiene la opinión, este paso es una manifestación tangible de la gravedad de la Policía Regional de RIAU junto con el gobierno provincial de RIAU para prevenir los incendios forestales y de tierras.

«Queremos asegurarnos de que la tierra en llamas ya no se use mal, y todas las partes tienen el mismo sentido de responsabilidad de proteger el medio ambiente», dijo Kapolda.

Agregó que la existencia de un cartel fortalecerá aún más los pasos de la aplicación de la ley en el campo al tiempo que aumenta la conciencia pública.

El inspector general Herry agregó, la prevención siempre es mejor que superar. Por lo tanto, la Policía Regional de RIAU invita a todas las partes, especialmente a las personas alrededor del área vulnerable, a hacer de esta señal un recordatorio de que los incendios de bosques y tierras son enemigos comunes.

«Con la continuidad del programa entre el gobierno provincial, la policía regional de RIAU y otras partes interesadas, se espera que la conciencia pública aumente, la colaboración es cada vez más sólida, y los eventos forestales y forestales que dañan los ecosistemas, la salud y la economía se pueden reducir significativamente», dijo el Kapolda.