Así es como la asamblea de Masyayikh fortalece la calidad de la educación de Pesantren

Tangerang, Viva – Consejo Masyayikh Continuar fortaleciendo la calidad educación pesantreno A través de la implementación de la capacitación de evaluación de garantía de calidad externa, el nivel de educación de educación primaria y secundaria islámica de educación primaria y secundaria (dikdasmen) del 25 al 29 de agosto de 2025 en Tangerang.

Leer también: Profesor de la UNM: La escuela de la gente se convierte en un interruptor de la cadena de pobreza



Esta actividad es una forma de los esfuerzos de la Asamblea Masyayikh para llevar a cabo el mandato de la Ley No.18/2019 sobre Pesantren.

A esta actividad asistieron representantes del Ministerio de Religión de Indonesia, Asociación Educativa Formal (Aspendif), Muadalah Education Communication Forum (FKPM) Salafiyah y Mucallimin, docenas de evaluadores de pesantren de varias regiones y agencias, así como facilitadores de asamblea comunitaria que acompañaron cada sesión.

Leer también: Defiende la asignación de DPR Rp50 millones, la educación de Nafa Urbach está en el foco público: solo hasta la escuela secundaria



Este asesor ha aprobado una serie de selección estricta, como selección administrativa, pruebas psicológicas y entrevistas (sin líder grupo discusión y lee el libro amarillo).



Presidente de la Asamblea Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin

Leer también: PRABOWO: La mejor educación y salud se pueden realizar si no hay corrupción



En esta capacitación de cinco días, los participantes participaron en el aprendizaje sincrónico y asíncrono; Discusiones grupales, simulaciones de evaluación, así como la práctica de utilizar instrumentos de garantía de calidad a través de aplicaciones de Syamil. Los materiales de capacitación incluyen comprensión regulatoria, estándares de calidad, código de ética, para la preparación de informes de evaluación objetivos, reflexivos y solutivos.

Presidente de la Asamblea Masyayikh, KH. Afirmó Abdul Ghaffar Rozin, la evaluación de calidad de la educación de pesantreno tiene diferentes características de las instituciones de educación general.

«El pesantreno no se mide por habilidades cuantitativas. Se puede medir pesantreno, sino por personas que entienden el pesantreno en sí, lo que puede animar la sustancia y el espíritu del desarrollo científico de Pesantren», dijo.

Gus Rozin explicó que el éxito de la educación de Pesantren no es soltero o basado en estándares establecidos por países como las matemáticas o la física. Este éxito se mide en realidad por los logros desarrollados por el propio Pesantren.

«Este dikdasmen prepara los posibles cuadros de Ulama. Pesantren debe fortalecer aún más su identidad con las Kutubuturots y el decreto de Islamiyah como un punto de pila, además de ser una disposición para responder problemas nacionales», agregó.

También enfatizó que la relación entre los evaluadores y el pesantreno no es una relación entre «tasadores y evaluados».

«El asesor no llegó a juzgar, sino para ayudar a Pesantren a mapear el potencial, las fortalezas y las desventajas para que pudiéramos resolvernos juntos. Vinimos como una gran familia de Pesantren», dijo.

En línea con eso, el profesor Abd A’la Basyir, miembro del Consejo Masyayikh de la División de Dikdasmen, enfatizó la importancia de las estrategias de capacitación participativa y colaborativa.

«Los evaluadores deben comprender de manera integral las políticas, conceptos, principios y marcos de garantía de calidad. El evaluador es un portero de calidad de pesantren. Con una cultura de calidad y mejora sostenible, mostramos que Pesantren puede convertirse en un modelo de educación futura, incluso la referencia mundial del mundo», explicó.

Al final del evento, la capacitación del asesor de dikdasmen fue cerrada con la inauguración por miembros de la Asamblea Masyayikh. Esta capacitación es un paso estratégico para preparar competencia, profesional y comprender el pesantreno.

De esa manera, el sistema educativo de Pesantreno puede continuar desarrollándose en un ecosistema integrado desde el nivel base hasta la institución terciaria de Pesantren (Ma’had Aly), mientras mantiene su relevancia para las necesidades de la nación y el mundo.