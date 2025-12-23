Así es como Indosat difunde el calor navideño, no sólo señales

Jacarta – Antes de la celebración Natal, Indosat Ooredoo Hutchison (John) presenta el programa Indosat Sharing Love, un programa diseñado para difundir calidez a niños de comunidades vulnerables en varias regiones de Indonesia.

A través de Indosat Sharing Love, Indosat interpreta la confiabilidad de las señales que ha brindado a la comunidad fortaleciendo los valores de humanidad, inclusión y cooperación mutua, en línea con el entusiasmo de todos los empleados por participar en actividades sociales significativas.

Director y Director de Recursos Humanos Indosat Ooredoo Hutchison Irsyad Sahroni admitió que la confiabilidad no solo se mide por la calidad del servicio, sino también por la constancia en estar presente cuando la gente lo necesita.

«A través de un apoyo simple pero significativo a los niños de comunidades vulnerables, esperamos agregar calidez y traer sonrisas a la celebración navideña», dijo en un comunicado oficial, el martes 23 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa es una continuación de un programa que ha estado en marcha desde el año anterior y está nuevamente presente a través de la colaboración entre el Centro Espiritual Cristiano (SKK) de Indosat y miles de Hiro que lo apoyan con un espíritu de compartir.

A lo largo de diciembre de 2025, este programa se implementará ampliando el alcance de la asistencia a más áreas, especialmente áreas alejadas de los centros de las ciudades, para garantizar que más niños puedan experimentar la calidez de la celebración navideña.

A través de esta iniciativa, Indosat contribuye donando bienes nuevos y utilizables, que van desde útiles escolares, ropa y otras necesidades esenciales.

Para facilitar la participación, Indosat ofrece varios canales de donación, incluidos buzones para donaciones en diversos puntos así como la opción de adquirir regalos a través de catálogos y transacciones digitales.

Luego, todas las donaciones se distribuyen a orfanatos en varias regiones, incluidas zonas remotas como Nabire, Sentani, Jayapura y Timika.

Los Hiros también participan directamente en el proceso de gestión y distribución, garantizando que cada ayuda sea bien recibida y tenga un impacto real en los niños que la reciben.