Así empezó una mujer en Makassar cuando fue abusada y violada por su empleador y luego grabada por la esposa del agresor.

MacasarVIVA – Pareja marido esposa (pareja) con las iniciales Sk (marido) y Sm (esposa) fueron nombrados sospechosos de presuntos actos delictivos de violencia física y sexual, incluido forzar a la víctima femenina con las iniciales KH (22) en el Complejo de Vivienda Pesona Barombong Indah, Makassar, Sulawesi del Sur.

«Las víctimas no sólo lo experimentan persecuciónpero también violación «que fue llevado a cabo conjuntamente por marido y mujer», dijo el jefe de policía de Makassar, Pol Arya Perdana, en una conferencia de prensa sobre la divulgación del caso en la jefatura de policía de Makassar, el lunes.

El jefe de policía explicó la cronología del incidente, es decir, que comenzó cuando el sospechoso Sm sospechaba que Sk tenía una relación especial o una aventura con KH, un empleado del negocio de venta de arroz amarillo propiedad del matrimonio.

Debido a esta sospecha, la víctima fue obligada a entrar en la habitación con ella y su marido. En la habitación, dijo el jefe de policía, la víctima fue obligada a admitir la relación, luego fue golpeada e incluso obligada a tener relaciones sexuales con su marido y luego lo grabó en vídeo.

Sin embargo, antes de que ocurriera el incidente de violación, dijo Arya, la víctima experimentó por primera vez tortura y abuso por parte del perpetrador SM.

«La víctima fue obligada a confesar, fue golpeada y pateada y luego obligada a tener relaciones sexuales. Los perpetradores grabaron todo el incidente en vídeo», dijo.

Mientras tanto, la evidencia en este caso, dijo el jefe de policía, ha sido obtenida en forma de grabaciones de vídeo (de relaciones sexuales) por parte de la policía. La grabación está en un teléfono móvil, pero no se ha distribuido ampliamente.

Anteriormente, se sospechaba que la víctima KH estaba cautiva en la casa del perpetrador, pero logró escapar y llamó a su familia para que la recogieran. A continuación, informe del incidente a la policía de Makassar.

La relación entre la víctima y el perpetrador, dijo Arya, sólo se limita a una relación laboral, donde la víctima trabaja en el negocio de venta de arroz amarillo del perpetrador y no vive en la misma casa.

Arya dijo que, según la investigación provisional, no se encontró ninguna relación especial previa que no sea una relación laboral.

«Este caso fue provocado puramente por los celos (de Sumarni), que luego llevaron a actos de violencia y coerción contra la víctima», explicó.

Según Arya, la aplicación de este artículo al sospechoso es el artículo 6 letra b junto con el artículo 14 párrafo (1) letra a y el párrafo (2) de la Ley Número 12 de 2022 sobre Delitos de Violencia Sexual (TPKS), con la amenaza de una pena máxima de prisión de 12 años y/o una multa máxima de 300 millones de IDR.