Así el jefe de policía de Priok infunde ilusión y motivación al personal encargado de celebrar el Año Nuevo

Jacarta – Jefe de policía Puerto de Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing como Jefe de Operaciones del Resort (Kaopsres) Operación Lilin Jaya 2025 en el contexto de asegurar la Navidad de 2025 y Año Nuevo 2026 realizar visitas y controles al puesto integrado terminal de pasajeros, puesto de seguridad puerta 9 y NPCT 1, martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: Cuidado con el estacionamiento ilegal, la policía alerta al personal en CFN Sudirman-Thamrin en la víspera de Año Nuevo



En esta actividad, el jefe de policía estuvo acompañado por el presidente de la sucursal de Bhayangkari en Tanjung Priok, el administrador de Bhayangkari, el subjefe de policía, el comisionado Yudi Permadi, así como el funcionario principal de la policía portuaria de Tanjung Priok.

Esta visita tiene como objetivo garantizar la preparación del personal, la integridad de la infraestructura y la coordinación entre agencias para apoyar la implementación fluida de la Operación Lilin Jaya 2025, especialmente en áreas propensas a la sobrepoblación de pasajeros de barcos, atascos de tráfico, seguridad pública y alteraciones del orden y al aumento de la actividad portuaria.

Lea también: El LRT de Yakarta funciona hasta las 2 de la madrugada en Nochevieja



El jefe de policía, junto con los principales funcionarios, realizó inspecciones directas en diversos equipos postales integrados de las terminales de pasajeros, desde la administración, las instalaciones de apoyo operativo, los vehículos de patrulla, los equipos de comunicación hasta los equipos de prevención de desastres naturales, así como las instalaciones sanitarias y los baños del personal.

«Todas las instalaciones se declaran disponibles y listas para ser utilizadas en apoyo de las tareas de seguridad», dijo Martuasah.

Lea también: Pronóstico del tiempo de BMKG: Yakarta experimentará lluvias en la víspera de Año Nuevo de 2026



Además de eso, el jefe de policía también verificó la preparación del personal en el puesto de seguridad de la Puerta 9, puesto de seguridad NPCT1, que estaba formado por elementos de la Policía Nacional, TNI, KSOP, trabajadores de la salud y guardias de seguridad.

Martuasah también enfatizó la importancia de la sinergia y la solidez entre las agencias para brindar una sensación de seguridad y comodidad a la comunidad durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Además, Martuasah expresó su reconocimiento y agradecimiento a todo el personal por la dedicación, disciplina y responsabilidad demostrada.

«Recuerdo a todo el personal que continúe desempeñando sus funciones de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar (SOP), aumente la conciencia sobre posibles alteraciones de la seguridad social y el orden social y los atascos de tráfico, y dé prioridad al servicio humano a la comunidad», dijo.

Como forma de atención y motivación, el jefe de policía y el jefe Bhayangkari también entregaron paquetes de alimentos básicos al personal del puesto integrado de la terminal de pasajeros, puesto de seguridad de la puerta 9 y puesto de seguridad NPCT 1 para que siguieran entusiasmados en el desempeño de sus tareas de seguridad.

«Para brindar motivación y entusiasmo al personal de turno, se les entrega productos de primera necesidad, alimentos y vitaminas», dijo.