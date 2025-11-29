Así conmemora Ibas Yudhoyono el Día Nacional de la Plantación de Árboles 2025

Pacitán, VIVA – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, volvió a demostrar su compromiso con la preservación del medio ambiente con motivo de Hari. Cultivando Árbol Indonesia 2025.

En su discurso, el presidente de la Fracción del Partido Demócrata recordó que el 28 de noviembre fue designado Día Nacional de la Plantación de Árboles desde el reinado del sexto Presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Destacó la importancia de mantener la tradición de plantar árboles como una acción real y no sólo como un eslogan.

«Plantar no es sólo un evento ceremonial. Tenemos que regar, cuidar y mantener nuestro medio ambiente para que siga siendo sostenible, verde, hermoso y limpio», dijo Ibas en su declaración del sábado 29 de noviembre de 2025.

«El desarrollo debe ser amoroso alam. «Hoy conmemoramos el Día de la Plantación de Árboles plantando plantas productivas y verdes para el medio ambiente que amamos, para nuestros hijos y nietos, para la absorción de agua y para asegurar que nuestra tierra se utilice adecuadamente», continuó.

Además, Ibas motivó a la gente a proteger el medio ambiente con pasos sencillos.

“Este espíritu lo manifestamos en acciones reales, plantando, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Plantar árboles no es sólo sembrar semillas en la tierra, sino sembrar esperanza, prosperidad y sostenibilidad de la vida. Quiero enfatizar que la sostenibilidad ambiental es parte de la responsabilidad compartida del Gobierno, la sociedad y todos los elementos de la nación”, subrayó.

Vicepresidenta de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Ibas también enfatizó la importancia de evitar desarrollos que dañen la naturaleza e invitó a todo el pueblo pacitano a mantener la armonía con el medio ambiente.

“Invitemos a nuestras familias, vecinos y niños a seguir amando la naturaleza en Donorojo y en todo Pacitán”, dijo.

La plantación de árboles se lleva a cabo en tierras de la aldea como parte de un programa de reforestación sostenible que se espera fortalezca el ecosistema, reduzca el riesgo de desastres y mejore la calidad del medio ambiente. La atmósfera de unión parecía fuerte, con los residentes participando con entusiasmo en la plantación y el cuidado de los plantones de árboles que se habían preparado.

También estuvieron presentes para acompañar a Ibas en esta actividad funcionarios del Gobierno de Regencia de Pacitan, incluido el Presidente del DPRD y el Regente de Pacitan, junto con figuras de la comunidad como el Jefe de Distrito y el Jefe de la Aldea, así como elementos del TNI-Polri.