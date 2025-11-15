Así celebra Golkar su 61 aniversario y expresa su gratitud por ser el héroe de Suharto

Jacarta – Consejo de Dirección Regional del Partido (DPD). Golkar DKI Yakarta Distribuyó un total de 6.100 paquetes de alimentos básicos baratos en diez distritos electorales (dapil) en toda Yakarta hoy, sábado 15 de noviembre de 2025.

Esta actividad social se realizó en conmemoración del 61 Aniversario del Partido Golkar y como muestra de agradecimiento por la concesión del título. héroe nacional al presidente Suharto.

El presidente del DPD Golkar de DKI Yakarta, Ahmed Zaki Iskandar, explicó que esta actividad es una implementación de las instrucciones del presidente general del DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, quien ordenó a los cuadros estar siempre en medio de la comunidad.

«Se pide a los cuadros de Golkar que siempre ayuden a la economía a través de actividades sociales y religiosas», dijo Zaki.

El ex regente de Tangerang durante dos períodos enfatizó que la distribución de las necesidades básicas es parte de un esfuerzo para activar a todos los cuadros de Golkar en Yakarta para que se muevan y hagan sentir su presencia en la comunidad.

«Esperamos que en cada evento la gente siempre experimente las actividades y beneficios del Partido Golkar en medio de la sociedad», dijo.

Conmemoración y agradecimiento por el título de héroe de Suharto

Zaki añadió que esta actividad social fue también un momento de agradecimiento por la concesión del título de Héroe Nacional al Presidente Suharto. Según él, esta determinación tiene un significado importante para los cuadros de Golkar, ya que la historia de la formación del partido no puede separarse del papel de Suharto.

«Independientemente de sus defectos como ser humano, en todos los aspectos, Soeharto merece que se le dé el título de Héroe Nacional. Miremos juntos no sólo sus defectos sino también lo útil que es Pak Harto para la República de Indonesia», añadió.

Mientras tanto, el secretario del Partido Golkar de Yakarta, Basri Baco, que también es vicepresidente del PRD de Yakarta, enfatizó que este programa de distribución de alimentos básicos es una forma real de preocupación del Partido Golkar por los residentes necesitados.

Según él, Golkar desde el principio puso al pueblo en el centro de todas sus luchas. «El Partido Golkar es el partido del pueblo», afirmó Basri.

Basri agregó que las políticas y medidas de Golkar siempre están dirigidas a fortalecer el bienestar de la sociedad desde varios niveles. Invitó a todos los cuadros a seguir participando activamente en acciones reales que ayuden a aliviar la carga de los residentes.