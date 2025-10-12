Ashwini Vaishnaw revisa las instalaciones del recién construido Yatri Suvidha Kendra en Delhi







En un paso importante para mejorar la comodidad de los pasajeros y aliviar la congestión en uno de los centros ferroviarios más transitados del país, el Ministro de Ferrocarriles, Información y Radiodifusión, y Electrónica y Tecnología de la Información de la Unión Ashwini Vaishnaw El domingo inspeccionó el recién construido Yatri Suvidha Kendra (Área de retención permanente) en la estación de trenes de Nueva Delhi (NDLS).

Honorable Ministro Shri Naye Pass @AshwiniVaishnaw Ji inspeccionó el área de espera recién construida en la estación de trenes de Nueva Delhi. pic.twitter.com/tYe4gd9MUg — Ministerio de Ferrocarriles (@RailMinIndia) 11 de octubre de 2025

La instalación de última generación, diseñada para acomodar a alrededor de 7.000 pasajeros simultáneamente, tiene como objetivo mejorar la comodidad previa al embarque y el flujo de pasajeros, especialmente durante la temporada festiva, cuando aumentan los volúmenes de viajes.

Hablando en la inspección, Vaishnaw dijo: «El nuevo desarrollo Yatri Suvidha Kendra brindará una gran comodidad a los pasajeros durante la temporada de festivales, ya que hay un aumento en el volumen de pasajeros. Se desarrollarán instalaciones similares en otras estaciones de todo el país”.

El Yatri Suvidha Kendra se ha dividido cuidadosamente en tres zonas dedicadas: emisión previa de entradas, emisión de entradas y emisión posterior de entradas, que cubren un área total de más de 5200 metros cuadrados. El diseño tiene como objetivo descongestionar los puntos de ingreso y agilizar el movimiento de pasajeros.

Instalaciones modernas y comodidades para pasajeros

– El Kendra ha sido equipado con una gama de infraestructura moderna y comodidades centradas en el pasajero:

– Instalaciones de venta de entradas: 22 ventanillas de venta de billetes y 25 Máquinas Expendedoras Automáticas de Billetes (ATVM).

– Comodidad y Capacidad: Asientos para 200 pasajeros y 18 ventiladores de alto volumen y baja velocidad (HVLS) para una refrigeración efectiva.

– Saneamiento y Agua: Una superficie de 652 m2. bloque de sanitarios y un sistema de agua potable basado en RO.

– Sistemas de Información: 24 altavoces para anuncios, tres pantallas LED de información de trenes y siete unidades de extinción de incendios.

– Medidas de seguridad: 18 cámaras CCTV, cinco escáneres de equipaje y cinco detectores de metales en marcos de puertas (DFMD).

El Ferrocarril del Norte emprendió el proyecto superando múltiples desafíos estructurales y logísticos, incluida la reubicación de cajeros automáticos, cabinas de policía, vallas publicitarias y servicios públicos esenciales como líneas de agua y cables de fibra óptica, todo sin interrumpir las operaciones en curso de la estación.

Además, la extensión de Foot Over Bridge 1 (FOB 1) se completó junto con el proyecto, lo que permitió un movimiento más fluido de pasajeros desde las plataformas directamente hacia la estación de Metro y mejoró la conectividad de la última milla.

Vaishnaw estuvo acompañado por Junta de Ferrocarriles El presidente y director ejecutivo, Satish Kumar, el director general de Northern Railway, Ashok Kumar Verma, y ​​otros altos funcionarios durante la inspección. Informaron al ministro sobre la ejecución y las características del proyecto.

El desarrollo del Yatri Suvidha Kendra subraya el compromiso del Ministerio de Ferrocarriles de modernizar la infraestructura de pasajeros y garantizar instalaciones de clase mundial para millones de viajeros diarios en toda la India.









Fuente