Ashton Jeanty no se detiene después de que los Raiders pierden ante los Cowboys

El Asaltantes de Las VegasLa frustrante temporada 2025 de la NFL continuó con otra derrota, la cuarta consecutiva, luego de caer ante el vaqueros de dallas 33-16 el 17 de noviembre en el Allegiant Stadium.

Una de las principales historias que surgieron de esta derrota es la falta de juego terrestre que tuvieron los Plata y Negro contra los Cowboys. Ashton Jeanty solo tuvo seis acarreos para siete yardas terrestres ya que el equipo solo registró 27 yardas terrestres esa noche.

Sin playoffs esta temporada, los Raiders deben concentrarse en darles experiencia a sus novatos para prepararlos para 2026. Sin embargo, ese no fue el caso. Luego de la derrota, Jeanty habló sobre la falta de toques en el terreno por parte del coordinador ofensivo Chip Kelly y los desafíos que le ha traído esta temporada.

“Yo no llamo las jugadas” Jeanty dijo a los periodistas. «Quiero decir, eso depende de los chicos de arriba. Así que simplemente tomo lo que tengo… Sólo continúa confiando en mi fe., confianza en dios y su planifica para mí. Obviamente no va como quiero, pero ya está escrito, y cualquier cosa que suceda en el futuro sucederá, pero simplemente consiguió para seguir adelante y terminar el año fuerte.“

Los Raiders enfrentan críticas por Ashton Jeanty

Cuando los Raiders seleccionaron a Jeanty con la sexta selección general en la selección de este año NFL Draft, muchos asumirían que el novato tendría un papel más destacado del que tiene actualmente.

Después de la última jugada cuestionable, Ryan McFadden no dudó en criticar a Las Vegas. Aún así, también trató de entender por qué los Raiders optaron por este plan de juego contra Dallas.

«El segundo acarreo de la noche de Ashton Jeanty resultó en una ganancia de 11 yardas en la marca de 13:29 del segundo cuarto». McFadden escribió. «El corredor novato no recibió otro traspaso hasta el comienzo del tercer cuarto. Jeanty tuvo dos acarreos en la primera mitad y terminó con seis intentos para siete yardas.

«Los Raiders jugaron desde atrás durante la mayor parte de la noche, pero su decisión de abandonar la carrera tan temprano fue cuestionable. Eso ha sido un problema durante la mayor parte de la temporada. Al mismo tiempo, podría haber sido una señal de la falta de confianza de los Raiders en su golpeada línea ofensiva».

La ofensiva de los Raiders enfrenta más problemas

Mientras los asaltantes estan hechos jugando en horario estelar después de sus derrotas ante el Broncos de Denver y Cowboys, Las Vegas todavía tiene un juego desafiante en la Semana 12, ya que se enfrentarán al marrones de clevelandquienes también tienen problemas en ofensiva. No obstante, Cleveland tiene una de las mejores defensas de la NFL y hará la vida un desafío para los Plata y Negro.

Si los Raiders creen que sería ideal para Geno Smith retroceder y realizar 42 intentos de pase, entonces podría ser un día largo para el mariscal de campo veterano. Con Myles Garrett en el otro lado de los Browns y los Raiders con una línea ofensiva inestable, Smith podría estar bajo presión constante cuando reciban a Cleveland en Las Vegas el 23 de noviembre.