Ashton Jeanty envía un mensaje claro después de que los Raiders perdieran ante los Gigantes

El Asaltantes de Las Vegas‘ la racha de derrotas se extendió a 10 juegos después de su derrota 34-10 ante el Gigantes de Nueva York el 28 de diciembre en el Allegiant Stadium. Además, la derrota le da al Plata y Negro la vía interna para asegurar la selección número uno en el Draft de la NFL de 2026 en caso de perder ante el Jefes de Kansas City en la semana 18.

Ashton Jeanty fue uno de los puntos brillantes en la contienda de los Raiders ya que su corredor novato registró 73 yardas totales desde la línea de golpeo. Después de un juego impresionante contra los Houston Texans en la Semana 16, fue un pequeño paso atrás.

Tras la última derrota de los Raiders, Jeanty se le preguntó si esta terrible temporada lo está impulsando para 2026, que podría incluir un nuevo entrenador en jefe y un mariscal de campo titular.

«Ha sido una temporada terrible para nosotros», dijo Jeanty a los periodistas (h/t Hondo Carpintero de On SI). “Voy a trabajar haciendo todo lo que pueda para mejorar [and] «Podré liderar mejor a este equipo el año que viene, simplemente volveré mucho mejor… Veremos qué pasa, pero siempre tendré fe en que las cosas mejorarán».

En el último partido de la temporada contra los Chiefs, Jeanty tiene la oportunidad de alcanzar la marca de las 1,000 yardas terrestres como novato. Jeanty ha tenido 240 acarreos para 888 yardas y anotó 10 touchdowns en 16 juegos esta temporada. para StatMuse.

Sin embargo, con la selección número 1 aún no asegurada, existe la posibilidad de que los Raiders cierren a Jeanty para evitar una lesión desastrosa en un juego sin sentido y al mismo tiempo mejoren sus posibilidades de perder.

Maxx Crosby regresará a las instalaciones de los Raiders en medio de tensión

Es probable que Jeanty sea uno de los jugadores que salgan al campo en el último partido de la temporada. Sin embargo, un jugador que no estará presente es Maxx Crosby. Después de estar inactivo durante la campaña debido a una lesión en la rodilla, el entrenador en jefe Pete Carroll anunció que Crosby regresará a las instalaciones del equipo el 29 de diciembre.

De todos modos, según Jay Glazer de FOX SportsCrosby pensó que tenía derecho a jugar los dos últimos partidos.

«He estado hablando mucho por teléfono con Maxx durante los últimos días y él no está contento», dijo Glazer en «FOX NFL Domingo.» “Él estaba como, ‘Jay, juego al fútbol. Esto es lo que hago. Tuve una lesión en la rodilla desde la Semana 3 con la que jugué todo el tiempo. Me dijeron que me iban a cerrar, yo dije, no, absolutamente no. Yo juego al fútbol. No hay forma de cerrarlo para mí. Quiero estar ahí afuera. Quiero estar ahí con mis compañeros de equipo.‘ Simplemente no era aceptable para Maxx”.

Maxx Crosby todavía no quiere salir de los Raiders

Con la tensión más reciente entre los Raiders y Crosby por su decisión de cerrarlo, hay especulaciones sobre un posible intercambio. Glazer también señaló que Crosby anteriormente no quería ser canjeado, pero este último acontecimiento puede haber cambiado las cosas.

«Recuerden, en la fecha límite de cambios, dije que Maxx Crosby me dijo que él [didn’t] quiero ir a cualquier parte,“ añadió Glazer. «Le dijo al equipo que no quiere que lo cambien a ningún otro lado. No sé si ese sigue siendo el caso. Creo que todavía hay que hacer algunos masajes».