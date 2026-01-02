Ashton Jeanty de los Raiders no se detiene en la temporada de novato

Ha sido una montaña rusa para Ashton Jeanty en su temporada de novato en la NFL con el Asaltantes de Las Vegas. El destacado Plata y Negro buscará terminar la campaña con una nota positiva en la Semana 18 contra el Jefes de Kansas City y luego pasar a la temporada baja y prepararse para el Año 2.

De cara al último partido de la temporada 2025 contra los Chiefs, Jeanty ha tenido 240 acarreos para 888 yardas y ha anotado 10 touchdowns en 16 juegos esta temporada. para StatMuse.

No obstante, antes de que Jeanty pueda comenzar a pensar en lo que necesita hacer para mejorar y aprovechar su temporada de novato, el destacado de Las Vegas reflexionó sobre el Año 1 y las lecciones que le enseñó.

«La mayor sorpresa probablemente diría que todo el mundo habla de lo rápido que es el juego, pero realmente sabía que era más rápido, pero no esperaba que fuera mucho más rápido», dijo Jeanty en un video publicado por los Raiders el 2 de enero. «Siento que ahora estoy acostumbrado. Creo que superar ese obstáculo fue probablemente lo más importante. Estoy emocionado por lo que depara el futuro».

Además, Jeanty habló de qué aspecto de su juego ha mejorado desde que entró en la competición. NFL.

«Diría que me gusta la protección del pase, mejorar en eso, poder proteger realmente al mariscal de campo y lo duro que juego, el esfuerzo, la preparación que traigo cada semana», agregó Jeanty. «A veces eso no siempre produce resultados, pero hay que seguir trabajando».

Ashton Jeanty de los Raiders busca mejorar para el año 2

Parece que Jeanty no alcanzará la marca de las 1,000 yardas terrestres cuando queda un juego. Como resultado, el novato de los Raiders describió su plan para la temporada baja para garantizar que regrese una mejor versión de sí mismo para el segundo año en la NFL.

“Realmente planeo darle a mi cuerpo un poco de descanso y recuperarme”, dijo Jeanty. «He estado jugando al fútbol por un tiempo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pasando directamente de la universidad al año de novato. Y luego pienso en todas las pequeñas cosas, pequeños matices del juego, y sigo aprendiendo más sobre las defensas y lo que están haciendo, las estructuras, todo eso.

«Simplemente estoy construyendo mi coeficiente intelectual del juego. Lo físico es lo físico. Obviamente, no hay mucho más fuerte ni más rápido que quiera ser en este momento. Todo es cuestión de cuello, solo cosas mentales, de coeficiente intelectual».

Los Raiders podrían tener un QB franquicia para Ashton Jeanty

vega tener el camino interno para asegurar la selección número 1 en el Draft de la NFL de 2026. Todo lo que los Raiders deben hacer para asegurarse es perder ante los Chiefs, y seleccionarán en la parte superior del tablero de draft. Además, los Plata y Negro tendrán la oportunidad de reclutar al mariscal de campo de los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza, si pueden asegurar la selección número uno.

El 1 de enero, Pete Thamel, experto en fútbol universitario de ESPN, informó que se espera que la estrella de Indiana declare para el Draft de la NFL 2026 una vez finalizada su temporada.

«La expectativa generalizada en la NFL es que Mendoza se convertirá en profesional después de la temporada», dijo Thamel. «Obviamente acaba de ganar el Trofeo Heisman. Para reemplazarlo, me han dicho que se espera que Indiana apunte a Josh Hoover, el ex mariscal de campo de TCU».